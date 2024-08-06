Как оформить интерьер в темных тонах
Оформление интерьера в темных тонах является одним из самых элегантных решений в современном дизайне. Темные цвета добавляют пространству глубину, создают обволакивающую атмосферу, однако требуют внимательного подхода в реализации.
Вместе с экспертом разбираемся, как правильно с ними работать.
Полина Цветкова, руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами»
Выбор цветовой палитры
Интерьерные тренды на 70-е вернули нам глубокие контрастные интерьеры. Но темные тона не ограничиваются черным и серым цветами, которые являются первой ассоциацией. Рассмотрите всю гамму природных тонов — терракотовый, шоколадный, охристый, оливковый и так далее. Комбинирование оттенков поможет создать сложный и насыщенный интерьер.
Контрасты и нюансы
Эти классические приемы применимы и для интерьеров в темных тонах. Нюансный интерьер строится на сочетании разнообразных текстур — гладких, шершавых, фактурных поверхностей и материалов, что делает его глубоким и интересным. Контрастный — на сочетании в одном пространстве противоположных элементов: цветов, орнаментов, даже стилей и форм. Контраст добавляет интерьеру «энергии» — он становится более активным и живым.
Свет и освещение
Различные сценарии освещения уже стали стандартом хорошего интерьера. Использование комбинаций направленного и отраженного света, настенных светильников, торшеров и мягкой подсветки, выполняющих различные функции, позволит создать множество световых сценариев для комфортной жизни и придать глубины пространству. Еще один хороший прием и текущий тренд — визуальное преумножение пространства с помощью глянцевых поверхностей, отражающих естественный свет.
Материалы и текстуры
Отдавайте предпочтение натуральным материалам — они долговечны, экологичны и не теряют своей актуальности. Камень, дерево, стекло, металл окружали людей на протяжении всей истории. Природные материалы воспринимаются нами как нечто привычное и создают естественное ощущение комфорта, чистоты и гармонии.
Искусство в интерьере
Картины, скульптуры, предметы искусства и декора сделают интерьер более цельным и глубоким, добавят ему характера.
Индивидуальность и комфорт
Дизайн — это не только колористические и мебельные решения. Важно придать дому уникальные черты: тренд на винтаж, антиквариат и коллекционный дизайн открыл дорогу интерьерам с высокой долей индивидуальности.
Это касается не только эстетики — важно все, что имеет отношение к персональному комфорту: качественное освещение, чистота воздуха, матрас, на котором вы спите, натуральное постельное белье. Даже ароматы в вашей спальне и музыка, под которую вы расслабляетесь. Все эти элементы повышают качество жизни, а это и есть основная функция дизайна.
Решение, делать ремонт или нет, зависит от ваших финансовых возможностей, потребностей и целей. Это может стать хорошей инвестицией в будущее. Однако появляется другая дилемма: как правильно проверить и оценить специалиста?
Сервис «Ремонт со СберУслугами» помогает найти надежных и проверенных подрядчиков, работа с которыми дает дополнительную уверенность в успешном завершении ремонта. Кроме того, с помощью сервиса можно создать дизайн-проект и понять, как правильно установить розетки, мебель и расположить элементы интерьера.
На платформе легко можно заказать план, который покажет картинку будущего дома. А еще сервис подарит каталог с предложениями и скидками на отделочные материалы, мебель, свет и товары для дома.
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