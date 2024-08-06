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Дом и уют
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Как оформить интерьер в темных тонах

Дата публикации: 06 авг 2024
Как оформить интерьер в темных тонах
Содержание

Оформление интерьера в темных тонах является одним из самых элегантных решений в современном дизайне. Темные цвета добавляют пространству глубину, создают обволакивающую атмосферу, однако требуют внимательного подхода в реализации.

Вместе с экспертом разбираемся, как правильно с ними работать.

Полина Цветкова, руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами»

Фото эксперта
рассмотрела ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание при оформлении интерьера в темных тонах, чтобы достичь гармоничного результата.
Дизайн Dimorestudio
Дизайн Dimorestudio

Выбор цветовой палитры

Интерьерные тренды на 70-е вернули нам глубокие контрастные интерьеры. Но темные тона не ограничиваются черным и серым цветами, которые являются первой ассоциацией. Рассмотрите всю гамму природных тонов — терракотовый, шоколадный, охристый, оливковый и так далее. Комбинирование оттенков поможет создать сложный и насыщенный интерьер.

Фото №1: дизайн Dimorestudio. Фото №2: Garce Dimofski, снимок Педро Моура Симао
Фото №1: дизайн Dimorestudio. Фото №2: Garce Dimofski, снимок Педро Моура Симао

Контрасты и нюансы

Эти классические приемы применимы и для интерьеров в темных тонах. Нюансный интерьер строится на сочетании разнообразных текстур — гладких, шершавых, фактурных поверхностей и материалов, что делает его глубоким и интересным. Контрастный — на сочетании в одном пространстве противоположных элементов: цветов, орнаментов, даже стилей и форм. Контраст добавляет интерьеру «энергии» — он становится более активным и живым.

Фото №1: Oda & King. Фото №2: Дизайн Дора Харт, снимок Венсан Леру
Фото №1: Oda & King. Фото №2: Дизайн Дора Харт, снимок Венсан Леру

Свет и освещение

Различные сценарии освещения уже стали стандартом хорошего интерьера. Использование комбинаций направленного и отраженного света, настенных светильников, торшеров и мягкой подсветки, выполняющих различные функции, позволит создать множество световых сценариев для комфортной жизни и придать глубины пространству. Еще один хороший прием и текущий тренд — визуальное преумножение пространства с помощью глянцевых поверхностей, отражающих естественный свет.

Фото №1: серия светильников SuperWire от Flos. Фото №2: дизайн Анастасии Комаровой
Фото №1: серия светильников SuperWire от Flos. Фото №2: дизайн Анастасии Комаровой

Материалы и текстуры

Отдавайте предпочтение натуральным материалам — они долговечны, экологичны и не теряют своей актуальности. Камень, дерево, стекло, металл окружали людей на протяжении всей истории. Природные материалы воспринимаются нами как нечто привычное и создают естественное ощущение комфорта, чистоты и гармонии.

Фото №1: дизайн Фабрицио. Фото №2: дизайн Фабрицио Казираги, снимок Виктор Стоунем
Фото №1: дизайн Фабрицио. Фото №2: дизайн Фабрицио Казираги, снимок Виктор Стоунем

Искусство в интерьере

Картины, скульптуры, предметы искусства и декора сделают интерьер более цельным и глубоким, добавят ему характера.

Дизайн Анастасии Комаровой
Дизайн Анастасии Комаровой

Индивидуальность и комфорт

Дизайн — это не только колористические и мебельные решения. Важно придать дому уникальные черты: тренд на винтаж, антиквариат и коллекционный дизайн открыл дорогу интерьерам с высокой долей индивидуальности.

Это касается не только эстетики — важно все, что имеет отношение к персональному комфорту: качественное освещение, чистота воздуха, матрас, на котором вы спите, натуральное постельное белье. Даже ароматы в вашей спальне и музыка, под которую вы расслабляетесь. Все эти элементы повышают качество жизни, а это и есть основная функция дизайна.

Решение, делать ремонт или нет, зависит от ваших финансовых возможностей, потребностей и целей. Это может стать хорошей инвестицией в будущее. Однако появляется другая дилемма: как правильно проверить и оценить специалиста?

Сервис «Ремонт со СберУслугами» помогает найти надежных и проверенных подрядчиков, работа с которыми дает дополнительную уверенность в успешном завершении ремонта. Кроме того, с помощью сервиса можно создать дизайн-проект и понять, как правильно установить розетки, мебель и расположить элементы интерьера.

На платформе легко можно заказать план, который покажет картинку будущего дома. А еще сервис подарит каталог с предложениями и скидками на отделочные материалы, мебель, свет и товары для дома.

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Универсальные сочетания цветов в интерьере: советы дизайнера

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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