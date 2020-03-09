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Дом и уют
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Как оформить спальню в парижском стиле

Дата публикации: 09 мар 2020
Как оформить спальню в парижском стиле
Содержание

Спальня — самая личная и индивидуальная комната в доме. Именно здесь мы заканчиваем один день и начинаем новый. И от того, в каком настроении мы проснемся, во многом зависит, как пройдет весь последующий день.

И атмосфера Парижа — города номер один по романтике, самобытности и воздушности — как никакая другая подходит под пожелание «доброго утра». Расскажем, как привести спальню к французскому стилю и какие элементы дизайн помогут это сделать.

Плетеная мебель

Легкая и изящная плетеная мебель ассоциируется с расслабленным завтраком на свежем воздухе, запахом круассанов с конфитюром и кофе. 

Акценты в комнате в виде пары плетеных, ажурных кресел или пуфов в один момент добавят вашей спальне во французском стиле сто очков к уюту.

Винтажные вещи

Добавьте несколько винтажных, грамотно подобранных аксессуаров или предметов мебели, и ваша спальня наполнится богемной атмосферой и эстетикой французских фильмов «новой волны». Только старайтесь такие элементы декора не покупать в масс-маркете, винтажные вещи должны быть максимально уникальными и гармонично вписываться в общую интерьерную концепцию.

Хотите органичной стилизации под фильмы Годара и Трюффо — не пожалейте времени и пройдитесь по барахолкам, блошиным рынкам и антикварным лавочкам — там можно найти настоящие сокровища.

Не забывайте об эргономичности

Как правило, спальни в парижском стиле очень компактные и миниатюрные. При этом в них совсем нет захламленности, только эффект легкой небрежности и творческого беспорядка. Все это благодаря продуманным системам хранения, зонирования и эргономике пространства.

Позолота

Парижский стиль — это не только про уют, но и, прежде всего, про непременную элегантность. Гармонично объединяет в себе эти две составляющие именно мерцание и блеск позолоченных поверхностей. Но и здесь важно держать руку на пульсе и выдержать «золотую середину». Блеск золота допустим в акцентах. С этим хорошо справятся позолоченные подсвечники, светильники, мебельная фурнитура.

Необычные обои

Экспрессивные обои со смелыми рисунками помогут добиться оригинальности в любом интерьере. И «парижский стиль» — не исключение. Это могут быть необычные флористические композиции, или интересно обыгранная театральная тема. Только помните, что при таком выборе обоев, мебель и текстиль должны быть однотонными.

Цветочные принты

Цветочный принт — еще одна абсолютно узнаваемая деталь «парижского» интерьера. Такой принт особенно гармонично будет смотреться в текстильных рисунках: напольном ковре, драпировке кресел, чехлах для подушек или постельного белья.

Геометричный принт

Еще один прием из арсенала парижских декораторов — яркий геометричный принт. Он также наиболее уместно смотрится в текстиле: шторах, покрывале, драпировке мебели. Только если в случае с флористическим принтом предпочтение лучше отдать пастельным и пудровым оттенкам, геометричный требует ярких и насыщенных тонов в оформлении.

Плотный текстиль

Как это ни удивительно, но плотный текстиль уместен в «парижской» спальне не меньше, чем легкие и воздушные фактуры. Повесьте шторы в два слоя: первым пусть будет полупрозрачный тюль, а вторым — контрастный бархат или жаккард. Такие ткани очень самобытны в плане тактильного восприятия, а также обеспечивают ощущение защищенности и камерности.

Сочетание разных текстур

Если вам по душе нейтральная цветовая гамма, то сделайте акцент на разнообразии текстур. Бетон, дерево, камень, лен, вельвет — все это гармонично будет сочетаться в одном интерьере, если внимательно отнестись к выбору каждой детали и соблюсти все принципы комбинаторности.

Прозрачные стены и перегородки

Помня, что «парижские» спальни совсем небольшие, вы только выиграете, установив стеклянные стены и перегородки. Это одно из «золотых правил» зонирования пространства — комната будет казаться более воздушной и светлой, а главное, визуально станет больше.

Большое изголовье

Сделав изголовье шире самой кровати, вы добьетесь более цельной и законченной композиции. Кровать, как того и требует спальня, станет доминантной комнаты, а эксперименты в вариациях с прикроватными тумбами и системой освещения станут почти безграничными.

Балдахин

Если вы считаете, что балдахин у кровати это что-то вычурное и помпезное, то это не про Париж. Тонкое чувство стиля — это главное, и в «парижском интерьере» балдахин у кровати — естественный атрибут. Но избегайте карикатурности, балдахин в нашем стиле должен быть минималистичным и нейтральным, он и сам по себе — яркая и претенциозная деталь интерьера.

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