Как сделать уютную спальню в съемной квартире
Проблема большинства квартиросъемщиков — невозможность кардинальных перемен в интерьере и ремонте квартиры. А ведь от этого во многом зависит необходимое каждому «чувство дома». Но эта проблема решаема и даже не требует ощутимых финансовых затрат.
Рассказываем, как обуютить спальню в съемной квартире без согласований с хозяином.
1. Обновите старую мебель
Купить новую мебель всегда можно. Но порой выгоднее, и даже интереснее заняться обновлением старой. Если на примете есть старый комод или сервант, запаситесь самоклеящейся пленкой и купите необходимую фурнитуру.
Вам потребуется совсем немного усилий и фантазии, чтобы превратить непригодную на первый взгляд вещь в оригинальный предмет интерьера.
2. Зеркало на полу
Большое зеркало на полу, прислоненное к стене, гарантированно добавит сто очков к стилю и атмосфере комнаты. Не хуже с эстетическими функциями справится и картина с абстрактным сюжетом.
3. Больше света
Точечная иллюминация в спальне — это всегда уют и расслабленность. Всевозможные гирлянды — не только атрибут новогодних праздников. Это абсолютно универсальный вариант освещения для любого сезона.
4. Уделите особое внимание цвету постельного белья
Если вы любитель насыщенных цветов, но перекрасить стены по вашему желанию возможности нет, то яркое постельное белье станет прекрасной альтернативой. Особенно это актуально, когда за окном непогода, а душа просит радости.
5. Акцентируйте изголовье кровати
Изголовье кровати — всегда яркий элемент в интерьере спальни. Если нынешнее вас не устраивает, то кусок фанеры нужной формы, обтянутый красивой тканью, и строительный степлер легко решат проблему. Можно поступить еще проще и задрапировать старое изголовье необычным текстилем.
6. Оригинальные прикроватные тумбочки
Оцените общий стиль вашей комнаты и выберите подходящие под ее концепцию прикроватные тумбочки. Причем они не обязательно должны быть из мебельного магазина. Это может быть все, что угодно: старые чемоданы, бетонные блоки или даже стопка книг.
7. Торшеры вместо лампы
Если с обеих сторон кровати у вас стоит по лампе, то советуем одну из них поменять на торшер. Такая необычная асимметрия оживит пространство спальни и будет выглядеть очень необычно и стильно.
8. Винтажные предметы декора
Винтаж в интерьере — это уже классика. Здесь главное тонко чувствовать грань и не переборщить. Пара-тройка экстравагантных предметов внесет тот самый неуловимый «элемент очарования» в вашу комнату.
9. Игра на контрастах
Основная проблема жизни на съемной квартире — отсутствие индивидуальности в интерьере. Если нет возможности сделать капитальный ремонт «под себя», попытайтесь по максимум обуютить такое важную комнату, как спальня личными, характерными только для вас вещами: картинами, постерами, текстилем необычных расцветок.