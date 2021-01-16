Интерьер спальни: рекомендации экспертов для здорового сна
Говорят, чтобы выспаться — нужно просто ложиться не в тот день, когда нужно вставать. Но, на самом деле, нюансов здорового сна гораздо больше. Рассказываем, какие приемы помогут хорошо выспаться ночью, а утром быть бодрым и энергичным.
Отдельное пространство для сна
Хорошо, если спальня занимает отдельную комнату в квартире. Но даже в квартире-студии можно выделить спальную зону. Подойдут раздвижные перегородки, конструкции из гипсокартона, шторы, шкафы и стеллажи — главное обустроить отдельное пространство для сна.
Спальное место должно располагаться подальше от входа и не быть проходным.
Цветовая гамма для сна
Интерьер спальни должен помогать вам расслабиться. Избегайте ярких и энергичных цветов. Это красный, оранжевый, фиолетовый. Выбирайте мягкие спокойные оттенки — белый, бежевый, песочный, серый, синий, зеленый.
Добавить ярких красок в спальне при желании можно с помощью текстиля, постельного белья, подушек, картин и других аксессуаров.
А ещё простой, но эффективный прием — поставить в спальне несколько растений и цветов в горшках.
Только приятные эмоции
Очень важно создать в спальне комфортную и уютную атмосферу. Уберите всё, что вызывает у вас негативные эмоции и мешает отдыху.
Отдайте предпочтение комплектам постельного белья из натуральных тканей — хлопковый сатин или бязь не электризуются, не колются, впитывают влагу и не прилипают к телу, сохраняя комфорт и качество сна.
Компьютеры, ноутбуки, планшеты и особенно телевизор — главные враги здорового сна и самая частая причина бессонницы. Если нет возможности унести в другую комнату, то постарайтесь отключить их хотя бы за час до сна. В спальне вас ничего не должно отвлекать от сна, кроме любимого человека. Ну, или кота)
Ничего лишнего
Оставьте в спальне только самую необходимую мебель, отодвиньте подальше от кровати громоздкие шкафы — для комфортного сна важно ощущение свободного пространства. Загроможденная спальня кажется тесной и душной, а мебель и лишние украшения еще и собирают пыль.
Утром, когда человек просыпается и встает с кровати, на его пути не должно быть лишних предметов, о которые можно удариться или споткнуться. А вот мягкий коврик под ногами наоборот добавит уюта в спальне.
Темнота — залог здорового сна
Спать нужно обязательно в темноте. Ведь именно в темноте вырабатывается мелатонин — очень важный гормон для здорового сна. Он отвечает за то, чтобы мы полноценно высыпались, восстанавливали силы, и поддерживает иммунитет.
Поэтому обязательно выключайте свет ночью, даже ночники и расслабляющие лампы типа «звездного неба». Повесьте плотные шторы или жалюзи, чтобы уличное освещение или свет фар проезжающих машин не потревожили ваш сон.
Комфортная температура в спальне
Комфортная температура воздуха для сна: 19–23°C. Ученые объясняют это тем, что во время сна температура тела понижается. Поэтому пусть проветривание комнаты за час до сна станет привычкой.
У любителей спать в слишком теплой комнате отмечается хроническая усталость, повышенная нервозность и раздражительность.
Ну и самое главное — кровать
Важно правильно поставить кровать: считается, что самое комфортное положение — изголовьем к стене. Так вы будете чувствовать себя более защищенным. Не рекомендуется ставить кровать изголовьем к окну или по центру комнаты.
Как выбрать кровать?
Кровать должна быть на 10-15 см длиннее вашего роста. Паре нужно учитывать рост того, кто выше.
Ширина кровати должна позволять спокойно закинуть руки за голову, при этом не потревожить спящего рядом. Если кровать односпальная, то согнутые руки в локтях должны помещаться полностью, не выходя за её пределы.
Высота кровати должна позволять легко вставать и ложиться. Особенно это важно для людей старшего возраста. Чтобы определить оптимальную высоту, сядьте на кровать: ступни должны стоять на полу, а колени — согнуты под прямым углом.
Качество сна зависит от правильно выбранного матраса
Тут важно учесть несколько моментов:
Вес человека: чем тяжелее спящий, тем жестче должна быть поверхность для сна.
Состояние позвоночника: людям, страдающим болями в спине, рекомендуют более жесткие модели.
Возраст — чем старше человек, тем мягче должно быть спальное место.
Но самое главное, о чем нужно помнить: на матрасе должно быть приятно и удобно лежать, иначе все анатомические преимущества не помогут вам выспаться. Поэтому лучше всего — полагайтесь на собственные ощущения и потестируйте матрас прямо в магазине.
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