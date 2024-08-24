Как обустроить маленькую спальню
При оформлении интерьера в небольшой комнате нужно учесть ряд нюансов, в том числе правильно расставить мебель. А еще пространство в спальне можно визуально расширить — с помощью нескольких правил. Обо всем этом рассказываем в статье.
Для того чтобы сделать пространство небольшой спальни комфортным, необходимо все тщательно продумать и распланировать прежде, чем приступать к реализации ремонта.
Как расставить мебель
Расстановка мебели играет ключевую роль в восприятии пространства. Для того чтобы комната была просторной и при этом функциональной, следуйте нескольким правилам.
Используйте стандарты эргономики
Проходы возле кровати должны быть не менее 70 см. Если такое расстояние невозможно оставить с двух сторон, кровать можно разместить по углу комнаты.
Рабочее место в маленькой спальне оптимально расположить на подоконнике или совместить его с туалетным столиком. При этом нужно предусмотреть рядом с ним место для стула, чтобы его было удобно отодвигать.
Не загромождайте комнату большим количеством мебели и не ставьте ее впритык друг к другу. Помните об этом при выборе шкафа и комода — дверцы и ящики должны свободно открываться и выдвигаться.
Стоит избегать и габаритных предметов — вместо этого используйте многофункциональные решения, например, кровать с ящиками для хранения или подъемным механизмом либо подиум.
Также оптимизировать пространство поможет навесная мебель и полки вместо напольных тумб и комодов. Таким образом освободится место на полу, куда можно поставить, например, кресло или любую другую вещь, которая необходима именно вам.
Предусмотрите зонирование
Один из самых популярных способов разделения пространства — занавески и шторы. Этот вариант экономичнее, чем стеклянные перегородки. К тому же это поможет визуально скрыть спальное место, гардероб или место для хранения вещей.
Как визуально расширить комнату
Зеркала
Классический прием для небольших помещений — визуальное расширение пространства с помощью зеркальных поверхностей. То же можно сказать о тренде на глянцевые покрытия: отражая свет, они визуально увеличивают помещение. В качестве небанального решения можно использовать отражающие предметы искусства и дизайна.
Светлые тона
Еще один базовый прием — использование в дизайне светлых цветов, тем более что белый интерьер продолжает оставаться в тренде. Под белым подразумеваются все оттенки off-white («около белого»): ivory, слоновая кость, сероватые и так далее.
Однако не стоит забывать, что подобный интерьер строится на нюансах. Именно сочетание разнообразных текстур — гладких, шершавых, фактурных поверхностей и материалов — делает его глубоким и интересным.
Как организовать свет в спальне
Организация освещения в маленькой спальне требует внимательного подхода — для создания уютной атмосферы и максимального использования пространства.
Используйте различные световые сценарии: сочетание общего, акцентного и функционального освещения. Например, потолочная люстра или встроенные точечные светильники создадут общее освещение для жизни. Настенные бра или торшер дадут более мягкий свет, а ридеры или ночники идеальны для чтения перед сном.
Используйте диммеры (светорегуляторы) на основных источниках света, чтобы управлять яркостью в зависимости от времени суток и настроения. Световыми сценариями освещения также легко и удобно управлять через «умную» колонку.
Подумайте, нужна ли вам для комфортного сна полная темнота. В этом случае используйте шторы блэкаут. Идеальным решением будет установка карниза с электроприводом, которым также удобно управлять через «умную» колонку, создавая сценарий для ежедневной рутины.
Сейчас важно все, что имеет отношение к персональному комфорту, — чистота воздуха, матрас, на котором вы спите, натуральное постельное белье, ковер и текстиль. Даже ароматы в вашей спальне и музыка, под которую вы расслабляетесь. Все эти элементы повышают качество жизни.
С помощью удачных дизайнерских решений даже самая маленькая спальня может стать гармоничным и комфортным пространством. Однако стоит выбрать проверенного специалиста, который разработает индивидуальный дизайн-проект.
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