Главные правила хранения вещей
Каждой вещи — свое место. Правило простое, а вот реализация сложная. Но если взять на вооружение наши советы, то в вашем доме будет царить идеальный порядок.
1. Не складывайте, а вешайте
Напольные и настенные вешалки — отличное решение, если места в ящиках уже не осталось. Это недорого, эстетично выглядит и очень практично.
2. Используйте мебель на колесиках
Мебель на колесиках, будь то сервировочный столик или промышленная тележка, помогут сгруппировать вещи в одном месте в зависимости от обстоятельств. Такая мебель чаще всего компактная, мобильная и недорогая.
3. Не забывайте подписывать
Подписывайте коробки и корзины с вещами, которыми вы пользуетесь нерегулярно и которые хранятся в глубине шкафов. Вы всегда будете знать, где что находится, и скоро сами убедитесь, что времени на поиски необходимой вещи вам требуется гораздо меньше.
4. Больше полок
Полок много не бывает. Вешайте их как можно больше — красивых и разных. Но не забывайте о гармоничности в интерьере — стратегически продумайте расположение и функциональное назначение каждой. Так вы значительно разгрузите пространство, а необходимые вещи будут всегда на виду и под рукой.
5. Используйте двери
Площадь двери оказывается несправедливо забыта, а ведь ее можно использовать так же, как и стенную. Прикрепите на нее настенный крючок, и пусть это будет дополнительная зона для хранения. Плюс еще в том, что вещи можно повесить на ту сторону двери, которая в открытом положении не видна окружающим.
6. Спрячьте провода
Хитросплетение электрических проводов — головная боль, знакомая всем и каждому. Это и мешает, и выглядит, мягко скажем, не очень опрятно. Закалывайте клубки проводов клипсами для бумаги, прячьте провода и роутеры в коробки и грамотно планируйте места для розеток.
7. Декантируйте
В погоне за практикой, не забывайте об эстетике. Замените уродливые банки и коробки красивыми контейнерами и корзинами, перелейте жидкости в красивые бутылки и дозаторы. Пройдитесь с тактикой декантирования от кухни до зала и убедитесь, что и места в квартире стало значительно больше, и выглядит она намного более стильно и аккуратно.
8. Группируйте предметы в наборы
Вещи очень удобно группировать: инструменты, домашняя аптечка, швейные принадлежности. Расширяйте горизонты — соедините вещи по общим признакам и храните вместе.
При подготовке статьи использованы материалы из книги Марго Гуральники «Remodelista. Уютный дом. Простые и стильные идеи организации пространства».