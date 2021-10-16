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Дом и уют
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Главные правила хранения вещей

Дата публикации: 16 окт 2021
Главные правила хранения вещей
Содержание

Каждой вещи — свое место. Правило простое, а вот реализация сложная. Но если взять на вооружение наши советы, то в вашем доме будет царить идеальный порядок.

1. Не складывайте, а вешайте

Напольные и настенные вешалки — отличное решение, если места в ящиках уже не осталось. Это недорого, эстетично выглядит и очень практично.

2. Используйте мебель на колесиках

Мебель на колесиках, будь то сервировочный столик или промышленная тележка, помогут сгруппировать вещи в одном месте в зависимости от обстоятельств. Такая мебель чаще всего компактная, мобильная и недорогая.

3. Не забывайте подписывать

Подписывайте коробки и корзины с вещами, которыми вы пользуетесь нерегулярно и которые хранятся в глубине шкафов. Вы всегда будете знать, где что находится, и скоро сами убедитесь, что времени на поиски необходимой вещи вам требуется гораздо меньше.

4. Больше полок

Полок много не бывает. Вешайте их как можно больше — красивых и разных. Но не забывайте о гармоничности в интерьере — стратегически продумайте расположение и функциональное назначение каждой. Так вы значительно разгрузите пространство, а необходимые вещи будут всегда на виду и под рукой.

5. Используйте двери

Площадь двери оказывается несправедливо забыта, а ведь ее можно использовать так же, как и стенную. Прикрепите на нее настенный крючок, и пусть это будет дополнительная зона для хранения. Плюс еще в том, что вещи можно повесить на ту сторону двери, которая в открытом положении не видна окружающим.

6. Спрячьте провода

Хитросплетение электрических проводов — головная боль, знакомая всем и каждому. Это и мешает, и выглядит, мягко скажем, не очень опрятно. Закалывайте клубки проводов клипсами для бумаги, прячьте провода и роутеры в коробки и грамотно планируйте места для розеток.

7. Декантируйте

В погоне за практикой, не забывайте об эстетике. Замените уродливые банки и коробки красивыми контейнерами и корзинами, перелейте жидкости в красивые бутылки и дозаторы. Пройдитесь с тактикой декантирования от кухни до зала и убедитесь, что и места в квартире стало значительно больше, и выглядит она намного более стильно и аккуратно.

8. Группируйте предметы в наборы

Вещи очень удобно группировать: инструменты, домашняя аптечка, швейные принадлежности. Расширяйте горизонты — соедините вещи по общим признакам и храните вместе.

При подготовке статьи использованы материалы из книги Марго Гуральники «Remodelista. Уютный дом. Простые и стильные идеи организации пространства».

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Автор статьи
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