Как избавиться от старых вещей при переезде
Если вы находитесь в шаге от переезда в новую квартиру, значит, сейчас самое время провести ревизию имущества и избавиться от всего ненужного. Но не стоит просто выбрасывать старые вещи. Во-первых, это отрицательно сказывается на экологии, а во-вторых, то, что не нужно вам, вполне возможно пригодится кому-нибудь другому.
Рассмотрим несколько самых простых альтернатив мусорному баку.
Отправьте на переработку
Предметы одежды и текстиля, которые потеряли товарный вид, можно сдать на переработку. Из хлопка делают обтирочную ветошь, которая используется в типографиях, шиномонтажах. Ткани из других материалов измельчают в регенерированное волокно, которое напоминает вату. Она используется для набивки мебели, а также для производства строительных материалов (утеплителей и шумоизоляторов). Производства вторичного текстиля из одежды в России пока нет.
Куда сдать старые вещи на переработку:
♻️ пункты приёма вторсырья
♻️ экоцентры
♻️ магазины одежды и обуви, которые принимают вещи на переработку в обмен на скидки
Также на переработку можно отдать и старую или вышедшую из строя технику. Многие магазины электроники и бытовой техники бесплатно принимают на утилизацию устройства и оборудование, бывшие в употреблении. Крупные ритейлеры зачастую устраивают акции, в рамках которых они сами бесплатно вывозят старую технику или в обмен на утилизацию предлагают скидки на новые товары.
📌Интересный факт. Из одной стиральной машины может получиться более 30 дверных ручек или несколько метров дорожного покрытия, а из старого принтера можно сделать примерно 6 новых клавиатур.
Отдайте на благотворительность
Можно отдать ненужные вещи тем, у кого нет возможности их купить. Как правило, благотворительные организации принимают одежду, обувь, домашний текстиль, подушки, одеяла, детские игрушки, книги, канцелярские принадлежности для детей.
Куда сдать вещи на благотворительность:
- благотворительные фонды и проекты
- центры гуманитарной помощи и пункты временного размещения
- детские дома, дома престарелых и инвалидов
- центры социального обслуживания населения
- приюты для бездомных животных
В каждой благотворительной организации действуют свои условия приёма вещей и порядок их передачи. К примеру, некоторые благотворительные фонды сами занимаются вывозом вещей или устанавливают в людных местах контейнеры для их сбора.
Важно, чтобы все вещи находились в хорошем состоянии и были пригодны для использования. Одежду, текстиль и мягкие игрушки нужно постирать, обувь — почистить, книги — подклеить.
Закажите услугу вывоза вещей
Если ваша цель — быстрее избавиться от ненужных вещей, причём от всех разом, можно прибегнуть к помощи специальных компаний. Есть такие организации, которые помогают организовать вывоз вещей «под ключ» — сами приедут, демонтируют и вынесут мебель и технику, погрузят вещи. Потом это имущество сортируют — часть отправляют на продажу или на благотворительность, а всё, что не подлежит использованию — на переработку.
Некоторые компании оказывают услуги подобного рода на платной основе. В этом случае они принимают любые предметы — технику, мебель, одежду, строительный мусор. Есть и такие организации, которые готовы приехать и забрать не нужные вам вещи бесплатно или даже сами платят своим клиентам за сдачу вещей. Но в этом случае к сдаваемому имуществу предъявляются определённые требования.
Сдайте в комиссионные магазины
Если вы не хотите отдавать вещи бесплатно, но при этом у вас нет времени на поиск покупателя, можно сдать их на комиссию. Принцип работы комиссионных магазинов очень прост — вы приносите бывшие в употреблении товары, которые выставляются на продажу. В обмен на свои услуги магазин забирает себе примерно 30-40% с вырученной суммы.
Предварительно с магазином заключается договор комиссии. В нём указывают размер вознаграждения и порядок уценки непроданного товара. Некоторые комиссионные магазины берут плату за хранение.
Также можно обратиться в пункты скупки — в этом случае вы сразу получите наличными примерно треть от оценочной стоимости сдаваемых вещей.
Что можно сдать:
- бытовую и офисную технику
- спортивный и туристический инвентарь
- музыкальные инструменты
- предметы интерьера
- мебель
- посуду
Продайте через интернет
Вещи, которые находятся в нормальном состоянии, исправную мебель и технику можно продать самостоятельно через сайты объявлений или соцсети. Этот вариант наиболее прибыльный, но в то же время и самый трудозатратный — вам придётся потратить время на написание объявлений, фотографирование вещей, общение и встречи с покупателями. Найти покупателя не всегда удаётся быстро, поэтому лучше начать этот процесс как можно раньше.
Если ваша цель — избавиться от вещей в короткие сроки, можно в объявлении указать чисто символическую стоимость. Так вам удастся сэкономить на вывозе старой техники и мебели.
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