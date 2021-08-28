Свет в интерьере: 10 способов преобразить пространство
Вариантов игры со светом в интерьере — масса. Это один из самых недорогих и простых способов преобразить пространство. Самые интересные примеры «иллюминационного дизайна» — перед вами.
1. Полки с подсветкой
Светящиеся полки легко могут заменить настенные светильники. Особенно их использование будет уместно на кухне или в ванной. К тому же это смотрится очень необычно.
2. Декор из люминесцентных ламп
Такие лампы — белые или разноцветные — станут изюминкой в любом интерьере. Развесьте их на стене в хаотичном порядке — и вот у вас функциональная иллюминационная инсталляция.
3. Миниатюрные прожекторы
Крупные прожекторы с белым светом все-таки больше подходят стилю лофт. Струнные мини-прожекторы — универсальны и впишутся в любой интерьер.
4. Пучок светильников
Свяжите несколько маленьких подвесных светильников — в эклектичном интерьере это будет смотреться превосходно. Провода можно спрятать под пластиковыми или деревянными элементами.
5. Лампочка Ильича
Наверное, самый недорогой, простой в замене и лаконичный вариант освещения. Для стиля «минимализм» — это самое очевидное и изящное решение.
6. Подсветите мебель снизу
Если по периметру кровати, дивана или кресла пустить светодиодную ленту, вы добьетесь потрясающего эффекта «парящей мебели».
7. Свет в объеме
Можно купить специальную 3-D модель — их ассортимент очень широк. Разместите под ней светильники и наслаждайтесь эффектом «объемного света».
8. Подсветите зеркала
Часто зеркала в ванной комнате подсвечивают обычными светильниками по бокам или лампочками по периметру. Но гораздо более оригинальный вариант — пустить по периметру зеркала светодиодную ленту или купить зеркало с подобной беспрерывной подсветкой.
Это обеспечит и умеренное распределение света, и само зеркало будет выглядеть волшебно — этаким «порталом в зазеркалье».
9. Свет в шкафах
Если в кухонных шкафах у вас выставлена красивая посуда, подсветите полки. Это может станет дополнительным и очень уютным источником освещения, и очень выгодно подчеркнет вашу коллекцию.
10. Универсальность гирлянд
Гирлянды — атрибут не только новогодних праздников, но и отличный элемент освещения на каждый день. Их преимущество также в том, что они очень мобильны и не занимают много места, а ощущения ежедневного чуда приносят гарантировано.