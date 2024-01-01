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Дом и уют
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Что почитать на праздниках: 10 увлекательных книг на любой вкус и промокод на подарок

Дата публикации: 01 янв 2024
Что почитать на праздниках: 10 увлекательных книг на любой вкус и промокод на подарок
Содержание

Вместе с электронным сервисом Литрес выбрали для вас 10 книг, с которыми захочется провести новогодние праздники. В подборке — классика зарубежной и русской литературы, произведения современных авторов в жанре детектив, фэнтези, приключения.

И, конечно, не обошлось без подарков для читателей журнала Домклик — две книги можно скачать бесплатно, а на остальные действует скидка 20%.

Как получить скидку

1. Войдите в личный кабинет Литрес или зарегистрируйтесь на сайте с помощью email или аккаунта в соцсетях.

2. Перейдите по ссылке, вставьте промокод domclick24 и нажмите на кнопку «Забрать подарок». 

3. На открывшейся странице выберите понравившиеся книги и нажмите «Взять себе» на обложке. Книги окажутся в разделе «Мои» в личном кабинете Литрес.

Скидка 20% применяется автоматически при активации промокода и действует в течение трех дней только на одну покупку с любым количеством книг в корзине.

Срок действия предложения — до 31 января 2024 года включительно.

1️⃣ Приключения Шерлока Холмса. Рассказы.

Артур Конан Дойл

Издание содержит 7 детективных рассказов из знаменитого сборника «Возвращение Шерлока Холмса» выдающегося английского писателя Артура Конан Дойля (1859-1930). 

  • Приключение в пустом доме
  • Приключение норвудского строителя
  • Приключение в пансионе для мальчиков
  • Приключение одинокой велосипедистки
  • Приключение с пропавшим футболистом
  • Приключение с тремя студентами 
  • Приключение Черного Питера

2️⃣ Радость жизни

Эмиль Золя

Радость жизни – роман Эмиля Золя, французского писателя, публициста и политического деятеля. Книга входит в серию «Ругон-Маккары».

Главная героиня, встречающая в своей жизни лишь неблагодарность, ненависть, корыстолюбие и обман, отвечает окружающим любовью, самоотверженностью, милосердием. Она наделена уникальным качеством – радоваться жизни, такой, какова она есть.

3️⃣ Собачье сердце

Михаил Булгаков

Выдающийся хирург, профессор Преображенский, при поддержке и непосредственном участии своего верного ассистента доктора Борменталя проводит уникальную операцию по пересадке гипофиза и семенников человека бездомной собаке Шарику. Результат оказывается ошеломляющим, пес начинает принимать человеческий облик, но вместе с ним проявляются и скверные черты характера донора пересаженных органов Клима Чугункина. 

4️⃣ Двор на Поварской

Екатерина Рождественская

Книга основана на реальных событиях и являет собой плод синтеза мемуарной прозы и романа, воспоминаний и писательского вымысла. Это история одного московского двора, с его особым воздухом, с удивительными человеческими судьбами.

Прослушав книгу, вы наверняка захотите побывать в этом дворике, вдохнуть восхитительный запах воскресных пирогов, подивиться трепещущим на верёвках, будто крылья огромных птиц, белым простыням и цветным рубашкам и робко улыбнуться навеки застывшему на постаменте бронзовому Льву Толстому. Жаль, что сегодня двор уже не тот....

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5️⃣ Земля кочевников

Джессика Брудер

Скитальцы, бродяги, беспокойные души существовали всегда. Но сегодня появляется новое странствующее племя. Это люди, которые никогда не думали, что станут кочевниками, но у которых, в силу жизненных обстоятельств, отныне все дни проходят в дороге.

Чтобы ближе познакомиться с бытом «новых кочевников», Джессика Брудер сама отправилась в путь. Ее рассказ о людях с несгибаемой волей, которые не склонились перед выпавшими на их долю суровыми испытаниями, а обрели новый смысл жизни и продолжили путь к своей мечте.

6️⃣ Остров Сокровищ. Аудиоспектакль

Элизабет Страут

Тринадцать историй о простых людях – тех, кто всегда рядом. Тринадцать возможностей взглянуть на них со стороны и увидеть, что каждый не так прост, как мы думаем. Тринадцать замочных скважин, сквозь которые можно хотя бы одним глазком подглядеть чужие мечты и желания, переживания и тайны, воспоминания и чувства, обиды и радости, тяготы и заблуждения.

7️⃣ Поезд из Венеции

Жорж Сименон

Книги Жоржа Сименона известны всему миру. Мастер детективного сюжета, невероятно плодовитый писатель, создатель одного из самых обаятельных сыщиков ХХ века — комиссара Мегрэ.

Герой романа «Поезд из Венеции» Жюстин Кальмар возвращается после отпуска из Венеции в Париж. В поезде он знакомится с загадочным попутчиком и соглашается по его просьбе забрать чемодан из камеры хранения на вокзале и отвезти его по некоему адресу. 

В результате стечения загадочных обстоятельств в его руках оказывается крупная сумма…

8️⃣ Колдовской мир

Андрэ Нортон

Полковник в отставке Саймон Трегарт, спасаясь от преследования, попадает в параллельный волшебный мир – и в водоворот самых неожиданных приключений. Жизнь в Эсткарпе полна магии, интриг и опасностей, но талантам Трегарта и здесь находится применение…

9️⃣ Миру видней

Юлия Ефимова

Белла становится свидетельницей ряда странных происшествий и преступлений, получает возможность поехать в Китай и даже, кажется, находит свое счастье. Да, строить планы – это очень полезно. Но порой поток неслучайных случайностей может вынести тебя совершенно к другому берегу, где ты и найдешь свое место под солнцем.

🔟 Вот оно, счастье

Найлл Уильямз

«Вот оно, счастье» — забавный, наблюдательный, иногда смешной и неизменно трогательный оммаж безмятежности, которую можно попробовать создать заново. Это роман о взрослении — и отдельных людей, и самого времени как такового. И, конечно, это роман о силе и власти людских историй.

Получить книгу в подарок

Новый год
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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