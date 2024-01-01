Что почитать на праздниках: 10 увлекательных книг на любой вкус и промокод на подарок
Вместе с электронным сервисом Литрес выбрали для вас 10 книг, с которыми захочется провести новогодние праздники. В подборке — классика зарубежной и русской литературы, произведения современных авторов в жанре детектив, фэнтези, приключения.
И, конечно, не обошлось без подарков для читателей журнала Домклик — две книги можно скачать бесплатно, а на остальные действует скидка 20%.
Как получить скидку
1. Войдите в личный кабинет Литрес или зарегистрируйтесь на сайте с помощью email или аккаунта в соцсетях.
2. Перейдите по ссылке, вставьте промокод domclick24 и нажмите на кнопку «Забрать подарок».
3. На открывшейся странице выберите понравившиеся книги и нажмите «Взять себе» на обложке. Книги окажутся в разделе «Мои» в личном кабинете Литрес.
Скидка 20% применяется автоматически при активации промокода и действует в течение трех дней только на одну покупку с любым количеством книг в корзине.
Срок действия предложения — до 31 января 2024 года включительно.
1️⃣ Приключения Шерлока Холмса. Рассказы.
Артур Конан Дойл
Издание содержит 7 детективных рассказов из знаменитого сборника «Возвращение Шерлока Холмса» выдающегося английского писателя Артура Конан Дойля (1859-1930).
- Приключение в пустом доме
- Приключение норвудского строителя
- Приключение в пансионе для мальчиков
- Приключение одинокой велосипедистки
- Приключение с пропавшим футболистом
- Приключение с тремя студентами
- Приключение Черного Питера
2️⃣ Радость жизни
Эмиль Золя
Радость жизни – роман Эмиля Золя, французского писателя, публициста и политического деятеля. Книга входит в серию «Ругон-Маккары».
Главная героиня, встречающая в своей жизни лишь неблагодарность, ненависть, корыстолюбие и обман, отвечает окружающим любовью, самоотверженностью, милосердием. Она наделена уникальным качеством – радоваться жизни, такой, какова она есть.
3️⃣ Собачье сердце
Михаил Булгаков
Выдающийся хирург, профессор Преображенский, при поддержке и непосредственном участии своего верного ассистента доктора Борменталя проводит уникальную операцию по пересадке гипофиза и семенников человека бездомной собаке Шарику. Результат оказывается ошеломляющим, пес начинает принимать человеческий облик, но вместе с ним проявляются и скверные черты характера донора пересаженных органов Клима Чугункина.
4️⃣ Двор на Поварской
Екатерина Рождественская
Книга основана на реальных событиях и являет собой плод синтеза мемуарной прозы и романа, воспоминаний и писательского вымысла. Это история одного московского двора, с его особым воздухом, с удивительными человеческими судьбами.
Прослушав книгу, вы наверняка захотите побывать в этом дворике, вдохнуть восхитительный запах воскресных пирогов, подивиться трепещущим на верёвках, будто крылья огромных птиц, белым простыням и цветным рубашкам и робко улыбнуться навеки застывшему на постаменте бронзовому Льву Толстому. Жаль, что сегодня двор уже не тот....
5️⃣ Земля кочевников
Джессика Брудер
Скитальцы, бродяги, беспокойные души существовали всегда. Но сегодня появляется новое странствующее племя. Это люди, которые никогда не думали, что станут кочевниками, но у которых, в силу жизненных обстоятельств, отныне все дни проходят в дороге.
Чтобы ближе познакомиться с бытом «новых кочевников», Джессика Брудер сама отправилась в путь. Ее рассказ о людях с несгибаемой волей, которые не склонились перед выпавшими на их долю суровыми испытаниями, а обрели новый смысл жизни и продолжили путь к своей мечте.
6️⃣ Остров Сокровищ. Аудиоспектакль
Элизабет Страут
Тринадцать историй о простых людях – тех, кто всегда рядом. Тринадцать возможностей взглянуть на них со стороны и увидеть, что каждый не так прост, как мы думаем. Тринадцать замочных скважин, сквозь которые можно хотя бы одним глазком подглядеть чужие мечты и желания, переживания и тайны, воспоминания и чувства, обиды и радости, тяготы и заблуждения.
7️⃣ Поезд из Венеции
Жорж Сименон
Книги Жоржа Сименона известны всему миру. Мастер детективного сюжета, невероятно плодовитый писатель, создатель одного из самых обаятельных сыщиков ХХ века — комиссара Мегрэ.
Герой романа «Поезд из Венеции» Жюстин Кальмар возвращается после отпуска из Венеции в Париж. В поезде он знакомится с загадочным попутчиком и соглашается по его просьбе забрать чемодан из камеры хранения на вокзале и отвезти его по некоему адресу.
В результате стечения загадочных обстоятельств в его руках оказывается крупная сумма…
8️⃣ Колдовской мир
Андрэ Нортон
Полковник в отставке Саймон Трегарт, спасаясь от преследования, попадает в параллельный волшебный мир – и в водоворот самых неожиданных приключений. Жизнь в Эсткарпе полна магии, интриг и опасностей, но талантам Трегарта и здесь находится применение…
9️⃣ Миру видней
Юлия Ефимова
Белла становится свидетельницей ряда странных происшествий и преступлений, получает возможность поехать в Китай и даже, кажется, находит свое счастье. Да, строить планы – это очень полезно. Но порой поток неслучайных случайностей может вынести тебя совершенно к другому берегу, где ты и найдешь свое место под солнцем.
🔟 Вот оно, счастье
Найлл Уильямз
«Вот оно, счастье» — забавный, наблюдательный, иногда смешной и неизменно трогательный оммаж безмятежности, которую можно попробовать создать заново. Это роман о взрослении — и отдельных людей, и самого времени как такового. И, конечно, это роман о силе и власти людских историй.