Что делать, если скучно дома
Все мы иногда бываем не в настроении, и всё кажется нам скучным и неинтересным. А с наступлением пасмурных дней такое состояние посещает нас чаще. Тем не менее, есть способы себя немного взбодрить.
В статье поделимся вариантами досуга дома, которые помогут прогнать скуку. А ещё расскажем вместе с экспертом, как выдержать бессолнечный сезон.
Чем заняться дома, если скучно
Наведите красоту в доме
Понимаем, в таком состоянии тяжело себя заставить что-то делать. Иногда можно позволить себе расслабиться и хорошо отдохнуть. Психологи считают, что состояния скуки и прокрастинации бывают полезны, особенно людям творческим. Так появляется пространство для новых идей и мечтаний.
Прокрастинация и скука – разные психологические состояния. Прокрастинация – это потеря мотивации к действию, скука же – потеря интереса, любопытства к жизни.
Безусловно, нашей психике иногда нужно находиться в таких состояниях. Это время перезагрузки, передышки, переключения из режима продуктивности. Даже если мы смотрим забавные видео с котятками, мозг в это время может обрабатывать и «переваривать» какие-то важные идеи, чувства, события.
Будьте снисходительнее и добрее к себе. В конце концов, никто и ничто не может быть на 100% включенным 24/7.
Если вам хочется себя «растрясти», движение и любая активность – лучший способ вернуть себе энергию. Приберитесь в комнатах и на кухне, а если настроены решительно, проведите ревизию шкафа и тумбочек. Кстати, тут же можно отобрать одежду на сезон и реорганизовать пространство шкафа, убрав летние вещи до тёплых времён.
Интересным занятием для одного и всей семьи может быть декорирование комнат и смена атмосферы в доме.
Например, осенью можно заказать бумажные гирлянды в сезонных тонах и формах, постелить уютный ковер, распечатать и повесить любимые фотографии, добавить скатерть на кухне и локальное освещение. Кстати, какие-то украшения для дома можно сделать своими руками.
Почитайте книгу, которую давно откладывали
У многих из нас есть книги, которые мы когда-то сохраняли себе сами или по рекомендации друзей и знакомых. Возможно, пора взяться за чтение и погрузиться в мир новых героев и историй.
Составьте список фильмов для просмотра
Дождливые, а потом и снежные вечера — прекрасное время для просмотра фильмов и сериалов. Соберите список того, что вы хотите посмотреть, и предвкушение от предстоящих домашних киносеансов поднимет вам настроение. Ведь когда у нас есть какой-то план, нам сразу становится веселее и интереснее.
Составьте план активностей на холодный сезон
Теперь про планы посерьёзнее.
Домашние встречи с друзьями, совместные кинопросмотры, поездка за город с арендой уютного домика, прогулка в осеннем парке или путешествие в тёплые города, запись на мастер-классы, в спортзал или изучение чего-то нового.
Даже в холодное время года может быть хорошо и интересно. Чтобы не впасть в омут апатии и пессимизма, распишите чек-лист приятных занятий и активностей, и уныние сменится ожиданием чего-то хорошего.
Планирование и режим позволяют нам освободить часть психической энергии, которая обычно помогает систематизировать хаотичные события жизни. Это снимает чувство тревоги и напряжения, делая мир более понятным и предсказуемым.
При этом новые интересы и занятия пробуждают любопытство к миру. Вспомните себя ребёнком: какой восторг нередко стоял за освоением незнакомого навыка или столкновением с неизведанным. Именно эта радость и может стать яркой путеводной звездой, которая поможет вам выйти из подавленного состояния.
Подумайте над сезонным меню
(Пункт для тех, кто любит есть и готовить)
Так сложилось, что в каждое время года у нас свои ассоциации. С едой тоже так. Тыквенный суп, яблочный пирог, булочки с корицей, запечённые овощи, рагу – какие блюда вы любите есть в осеннее время года? Не стоит ждать, закупитесь продуктами и приготовьте себе что-то вкусное. Ещё можно поискать новые рецепты, которые согреют вас в холодный сезон.
Приготовление еды, как и уборка, отлично разгружает голову. А ещё это может быть весело, если включить музыку и пригласить любимых людей готовить вместе.
Соберите плейлист
Музыка наш спутник в любом состоянии и настроении. Составьте плейлист на разные случаи: погрустить, потанцевать, для занятий, уборки или прогулки. Может быть, в процессе вы откроете для себя новых исполнителей и треки, и это тоже поднимет вам настроение.
Пригласите близких и друзей в гости
Скучать и даже грустить – нормально. И нормально, когда хочется побыть одному и вообще ничего не делать. Но если у вас есть энергия на общение, позовите друзей в гости. Готовиться не нужно, хорошие друзья вас поймут, а еду всегда легко заказать.
Возможно, вам понадобится время, чтобы развеселиться и почувствовать себя лучше. Но, скорее всего, общение с приятными людьми «сработает», ведь это один из лучших источников настроения. Может быть, ваши друзья столкнулись с таким же состоянием, и тогда вы можете обменяться способами избавления от скуки или просто обсудить насущное, отвлечься, посмеяться и поддержать друг друга.
Поделайте что-то своими руками
Может быть, вы любите рисовать, реставрировать предметы и мебель, вышивать или собирать пазлы. Сядьте поудобнее, налейте любимый напиток и «перезагрузите» голову.
Даже если вы не учились какому-то творчеству, вы не профессионал, и в вас просыпается внутренний критик, просто начните. Оставьте ожидания и перфекционизм и наслаждайтесь процессом.
Сделайте что-то хорошее для своего здоровья
Забота о своём физическом состоянии тоже важный бустер хорошего настроения. Если у вас нет никаких ограничений по здоровью и есть возможность, наберите горячую ванну, позанимайтесь комфортным видом спорта, сделайте простые упражнения для спины, маску для лица и волос. Вы точно знаете, что требует вашего внимания.
Что советуют психологи
Важно признать факт потускневшего настроения и постараться отнестись к себе бережно. Попробуйте определить, было ли это состояние вызвано какими-то событиями, и тогда, возможно, дело не в наступившей осени, а в том, что вы эмоционально не отпускаете какую-то ситуацию в прошлом.
Постарайтесь нарисовать себе картину будущего, в котором есть место хорошим и тёплым чувствам. В конце концов, дожди и слякоть закончатся, и наступит Новый Год, а там и до весны недалеко.
Наполните свою жизнь ценными и важными переживаниями, людьми, которых вы любите, делами, которые вам приятны. Попробуйте не подкреплять печальные тенденции: обернувшись в плед с чашкой горячего шоколада, согревающего руки, можно смотреть не только грустные мелодрамы, но и комедии.
Проводите больше времени на свежем воздухе, особенно при свете солнца. Помните о заботе о собственном теле: соблюдайте режим дня, высыпайтесь, разнообразно питайтесь и не забывайте о физической активности. Даже пятнадцатиминутная прогулка за кофе в обеденный перерыв лучше, чем ничего.
Как мы уже сказали, кратковременные состояния скуки — нормальны. Особенно если в последнее время вы решали много рабочих и рутинных задач. Просто полежите какое-то время и ничего от себя не требуйте. Возможно, вам очень нужен этот час «ничегонеделания», чтобы набраться сил.
Если вы замечаете, что апатия с вами постоянно, у вас часто нет сил и интереса к тому, что когда-то радовало, это повод проверить здоровье на возможные дефициты и обратиться за помощью к специалистам.
Советов много, но вот одного нет:
Как на 20 т.р. прожить в месяц и использовать ваши советы?! Очень интересно узнать. Возможно что то на заметку себе возьму.
Скучно мне не бывает.
Умею скуку разогнать!
Валентина З.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
А скучно это как? Скучно бывает бездельникам и летняям и без вольным людям, за которых всё решают другие и заставляют их работать.
Дмитрий Д.здравствуйте. Спасибо, что поделились своей точкой зрения. Все люди разные, поэтому для каждого свое понимание «скучно».
Все что написано здорово ! Все так и сделаю. Даже когда только прочитала, чтало как-то уютней и приятней....
Ольга С.здравствуйте! Рады, что вы оценили статью :) Надеемся, что время, проведенное дома, станет еще приятнее!