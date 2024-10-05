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Что делать, если скучно дома

Дом и уют
05 окт 2024
1K
Что делать, если скучно дома
Содержание

Все мы иногда бываем не в настроении, и всё кажется нам скучным и неинтересным. А с наступлением пасмурных дней такое состояние посещает нас чаще. Тем не менее, есть способы себя немного взбодрить.

В статье поделимся вариантами досуга дома, которые помогут прогнать скуку. А ещё расскажем вместе с экспертом, как выдержать бессолнечный сезон.

Чем заняться дома, если скучно

Наведите красоту в доме

Понимаем, в таком состоянии тяжело себя заставить что-то делать. Иногда можно позволить себе расслабиться и хорошо отдохнуть. Психологи считают, что состояния скуки и прокрастинации бывают полезны, особенно людям творческим. Так появляется пространство для новых идей и мечтаний.

Прокрастинация и скука – разные психологические состояния. Прокрастинация – это потеря мотивации к действию, скука же – потеря интереса, любопытства к жизни.

Безусловно, нашей психике иногда нужно находиться в таких состояниях. Это время перезагрузки, передышки, переключения из режима продуктивности. Даже если мы смотрим забавные видео с котятками, мозг в это время может обрабатывать и «переваривать» какие-то важные идеи, чувства, события.

Будьте снисходительнее и добрее к себе. В конце концов, никто и ничто не может быть на 100% включенным 24/7.

Фото эксперта
Александра Елисеева
магистр психологических наук, клинический психолог, более 12 лет ведёт частную практику

Если вам хочется себя «растрясти», движение и любая активность – лучший способ вернуть себе энергию. Приберитесь в комнатах и на кухне, а если настроены решительно, проведите ревизию шкафа и тумбочек. Кстати, тут же можно отобрать одежду на сезон и реорганизовать пространство шкафа, убрав летние вещи до тёплых времён.

Интересным занятием для одного и всей семьи может быть декорирование комнат и смена атмосферы в доме.

Например, осенью можно заказать бумажные гирлянды в сезонных тонах и формах, постелить уютный ковер, распечатать и повесить любимые фотографии, добавить скатерть на кухне и локальное освещение. Кстати, какие-то украшения для дома можно сделать своими руками.

Почитайте книгу, которую давно откладывали 

У многих из нас есть книги, которые мы когда-то сохраняли себе сами или по рекомендации друзей и знакомых. Возможно, пора взяться за чтение и погрузиться в мир новых героев и историй.

Составьте список фильмов для просмотра

Дождливые, а потом и снежные вечера — прекрасное время для просмотра фильмов и сериалов. Соберите список того, что вы хотите посмотреть, и предвкушение от предстоящих домашних киносеансов поднимет вам настроение. Ведь когда у нас есть какой-то план, нам сразу становится веселее и интереснее. 

Составьте план активностей на холодный сезон

Теперь про планы посерьёзнее.

Домашние встречи с друзьями, совместные кинопросмотры, поездка за город с арендой уютного домика, прогулка в осеннем парке или путешествие в тёплые города, запись на мастер-классы, в спортзал или изучение чего-то нового. 

Даже в холодное время года может быть хорошо и интересно. Чтобы не впасть в омут апатии и пессимизма, распишите чек-лист приятных занятий и активностей, и уныние сменится ожиданием чего-то хорошего.

Планирование и режим позволяют нам освободить часть психической энергии, которая обычно помогает систематизировать хаотичные события жизни. Это снимает чувство тревоги и напряжения, делая мир более понятным и предсказуемым.

При этом новые интересы и занятия пробуждают любопытство к миру. Вспомните себя ребёнком: какой восторг нередко стоял за освоением незнакомого навыка или столкновением с неизведанным. Именно эта радость и может стать яркой путеводной звездой, которая поможет вам выйти из подавленного состояния.

Фото эксперта
Александра Елисеева
магистр психологических наук, клинический психолог, более 12 лет ведёт частную практику

Подумайте над сезонным меню

(Пункт для тех, кто любит есть и готовить) 

Так сложилось, что в каждое время года у нас свои ассоциации. С едой тоже так. Тыквенный суп, яблочный пирог, булочки с корицей, запечённые овощи, рагу – какие блюда вы любите есть в осеннее время года? Не стоит ждать, закупитесь продуктами и приготовьте себе что-то вкусное. Ещё можно поискать новые рецепты, которые согреют вас в холодный сезон. 

Приготовление еды, как и уборка, отлично разгружает голову. А ещё это может быть весело, если включить музыку и пригласить любимых людей готовить вместе.

Соберите плейлист 

Музыка наш спутник в любом состоянии и настроении. Составьте плейлист на разные случаи: погрустить, потанцевать, для занятий, уборки или прогулки. Может быть, в процессе вы откроете для себя новых исполнителей и треки, и это тоже поднимет вам настроение. 

Пригласите близких и друзей в гости

Скучать и даже грустить – нормально. И нормально, когда хочется побыть одному и вообще ничего не делать. Но если у вас есть энергия на общение, позовите друзей в гости. Готовиться не нужно, хорошие друзья вас поймут, а еду всегда легко заказать. 

Возможно, вам понадобится время, чтобы развеселиться и почувствовать себя лучше. Но, скорее всего, общение с приятными людьми «сработает», ведь это один из лучших источников настроения. Может быть, ваши друзья столкнулись с таким же состоянием, и тогда вы можете обменяться способами избавления от скуки или просто обсудить насущное, отвлечься, посмеяться и поддержать друг друга.

Поделайте что-то своими руками

Может быть, вы любите рисовать, реставрировать предметы и мебель, вышивать или собирать пазлы. Сядьте поудобнее, налейте любимый напиток и «перезагрузите» голову.

Даже если вы не учились какому-то творчеству, вы не профессионал, и в вас просыпается внутренний критик, просто начните. Оставьте ожидания и перфекционизм и наслаждайтесь процессом.

Сделайте что-то хорошее для своего здоровья

Забота о своём физическом состоянии тоже важный бустер хорошего настроения. Если у вас нет никаких ограничений по здоровью и есть возможность, наберите горячую ванну, позанимайтесь комфортным видом спорта, сделайте простые упражнения для спины, маску для лица и волос. Вы точно знаете, что требует вашего внимания.

Что советуют психологи

Важно признать факт потускневшего настроения и постараться отнестись к себе бережно. Попробуйте определить, было ли это состояние вызвано какими-то событиями, и тогда, возможно, дело не в наступившей осени, а в том, что вы эмоционально не отпускаете какую-то ситуацию в прошлом.

Постарайтесь нарисовать себе картину будущего, в котором есть место хорошим и тёплым чувствам. В конце концов, дожди и слякоть закончатся, и наступит Новый Год, а там и до весны недалеко.

Наполните свою жизнь ценными и важными переживаниями, людьми, которых вы любите, делами, которые вам приятны. Попробуйте не подкреплять печальные тенденции: обернувшись в плед с чашкой горячего шоколада, согревающего руки, можно смотреть не только грустные мелодрамы, но и комедии.

Проводите больше времени на свежем воздухе, особенно при свете солнца. Помните о заботе о собственном теле: соблюдайте режим дня, высыпайтесь, разнообразно питайтесь и не забывайте о физической активности. Даже пятнадцатиминутная прогулка за кофе в обеденный перерыв лучше, чем ничего.

Фото эксперта
Александра Елисеева
магистр психологических наук, клинический психолог, более 12 лет ведёт частную практику

Как мы уже сказали, кратковременные состояния скуки — нормальны. Особенно если в последнее время вы решали много рабочих и рутинных задач. Просто полежите какое-то время и ничего от себя не требуйте. Возможно, вам очень нужен этот час «ничегонеделания», чтобы набраться сил.

Если вы замечаете, что апатия с вами постоянно, у вас часто нет сил и интереса к тому, что когда-то радовало, это повод проверить здоровье на возможные дефициты и обратиться за помощью к специалистам.

Комментарии6
В
Валентина З.
11 окт 2024

Советов много, но вот одного нет:

Как на 20 т.р. прожить в месяц и использовать ваши советы?! Очень интересно узнать. Возможно что то на заметку себе возьму.

Скучно мне не бывает.

Умею скуку разогнать!

Домклик
11 окт 2024

Валентина З.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Д
Дмитрий Д.
07 окт 2024

А скучно это как? Скучно бывает бездельникам и летняям и без вольным людям, за которых всё решают другие и заставляют их работать.

Домклик
09 окт 2024

Дмитрий Д.здравствуйте. Спасибо, что поделились своей точкой зрения. Все люди разные, поэтому для каждого свое понимание «скучно».

О
Ольга С.
05 окт 2024

Все что написано здорово ! Все так и сделаю. Даже когда только прочитала, чтало как-то уютней и приятней....

Домклик
08 окт 2024

Ольга С.здравствуйте! Рады, что вы оценили статью :) Надеемся, что время, проведенное дома, станет еще приятнее!

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