Архитекторы от природы: какие дома строят животные
Человеческий рынок недвижимости может предложить все, что душе угодно: от комнаты в несколько «квадратов» до подобия целого замка. У братьев наших меньших выбор более ограниченный — в естественной среде обитания животные выбирают или строят те жилища, которые обеспечат им безопасность, а следовательно и выживание потомству.
Рассмотрим, где и почему предпочитают жить разные представители фауны.
Зачастую представители фауны предпочитают так называемый метод безвозмездной аренды — то есть занимают места, которые будут более пригодны на их звериный взгляд. Белки в основном выбирают дупла деревьев, волки обустраивают свое логово в подобиях пещер, как и медведи — берлогу, а лисы и полёвки — норные животные.
Впрочем, и условия в бесплатном жилье соответствующие — оно по большей части обеспечит только крышу над головой. Другое дело, когда животные самостоятельно возводят свои жилища, нередко воздействуя при этом на окружающую среду.
Бобры
Самые известные млекопитающие-строители мира животных предпочитают находиться ближе к воде. Норы бобер роет в крутых и обрывистых берегах, а входы в их жилище как правило располагаются под водой. Животные по сути своей аккуратисты, так что стены и потолок разравниваются и утрамбовываются, помещение для жилья в то же время находится на глубине не более одного метра.
При этом их работу еще можно приравнять к столярному делу. Главным инструментом бобров являются острые, как зубцы пилы, зубы. Чтобы подточить дерево животное упирается верхними резцами, а нижними двигает из стороны в сторону. Древесина используется для возведения знаменитых плотин, которые необходимы животным во время падения уровня воды, чтобы входы в хатку, представляющую собой шалаш из веток, не засохли и не привлекли хищников.
Медоносные пчелы
Другой вид живых существ демонстрирует помимо строительных навыков еще и эффективное проектирование. Речь идет о сотах в ульях, которые уже отмечены американским математиком Томасом Хейлзом как наиболее результативные структуры в природе. Согласно «сотовой гипотезе», правильные шестиугольники являются наиболее экономичным способом построения единичных областей на плоскости.
Пчелы являются трудолюбивыми насекомыми, которые весьма полезны человеку, берущему продукты их жизнедеятельности. Также стоит рассмотреть влияние деятельности этих насекомых на нашу строительную отрасль — шестиугольная планировка квартир нередко встречается на рынке недвижимости.
Муравьи
Трудно найти более сплоченный коллектив, чем колония муравьев. Они способны возвести сложную постройку, включая разветвленную структуру со множеством «комнат». Кроме того, эти насекомые могут тащить грузы, превышающие их вес в 50 раз, что значительно облегчает их строительную деятельность.
Гнездо европейского красного муравья выглядит как миниатюрный холмик в форме купола. Он состоит из травы, веток и хвойных игл. Обычно у этих социальных насекомых есть несколько домов, располагающихся там, куда падают солнечные лучи.
Термиты
Гроза деревянных построек и напасть дачников — термиты, одна из самых больших групп насекомых на планете. В каждой колонии насчитывается от нескольких сотен до миллионов особей. Необычайно высокие курганы для таких небольших насекомых могут выглядеть как мини-город со своеобразными небоскребами. В то же время жилища термитов возводятся при помощи вещества типа липкой слюны, которое способствует поимке хищников, способных нанести вред колониям.
Некоторые виды насекомых (Macrotermes) могут возводить термитники до 9 метров в высоту со множеством ходов внутри. Кстати говоря, самый высокий термитник из зарегистрированных был высотой 12,8 метра.
Общественные ткачи
Живущие в южной части Африки птицы строят самые эффективные сооружения среди своего вида. Их жилище, располагающееся на высоких объектах, может вмещать до 300 гнезд. Внутри гнезд есть отдельные камеры для каждой пары, а входом в них является небольшое отверстие под гнездом.
«Коммуналки» общественных ткачей достигают 8 метров в длину и 2 — в ширину. Для строительства такого жилья птицы используют крупные палки в качестве основы и сухие травы как границы отдельных комнат.
Как мы видим, животный мир являет собой свидетельство невероятной приспособляемости и изобретательности. Представители фауны создают дома, которые варьируются от замысловатых гнезд на вершинах деревьев до обширных подземных колоний. Такие убежища не только обеспечивают «крышу над головой», но и играют решающую роль в выживании и размножении существ.