7 главных принципов скандинавского стиля
Визитная карточка, благодаря которой скандинавский стиль стал так популярен во всем мире — это гармоничное сочетание универсальности и индивидуальности. Его обаяние — в непринужденности и естественности. Неудивительно, что желто-синий логотип IKEA стал, наверное, интернациональным символом уюта.
Но скопировав до мелочей интерьерные фотографии из каталогов, вы вряд ли добьетесь воплощения вышеперечисленных качеств скандинавского стиля. Что нужно сделать, чтобы не потерять эстетику скандинавского дизайна и преобразовать пространство простых белых комнат в стильный интерьер? Возьмите за основу наши советы, а дальше — проявите фантазию и воображение.
1. Максимум белого цвета
В скандинавском стиле белый цвет — основополагающий в отделке стен. При этом он очень функционален: добавляет света и пространства помещению и отлично сочетается с другими цветами.
Также распространены спокойные, приглушенные оттенки бледно-голубого, прохладно-серого и кремового цветов. На таком фоне обязательно должны присутствовать колоритные акценты, разбавляющие достаточно суровый и холодный цвет основной гаммы. Это могут быть как элементы декора — картины, панно, так и источники света.
2. Натуральность и экологичность материалов
Самые распространенные материалы в скандинавском интерьере — натуральные: камень и, конечно, дерево. Из него делают буквально все: и мебель, и декоративные материалы. Пол — тоже деревянный. Именно присутствие изделий из необработанного дерева придает достаточно холодному северному дизайну нотку уюта, так необходимую каждому дому.
3. Больше света
Страны Северной Европы не могут похвастаться хорошей погодой, частым безоблачным небом и ярким солнечным светом, бьющим в окна. А ведь наличие света очень важно в жизни человека — его недостаток негативно сказывается и на настроении, и на здоровье, и на работоспособности человека.
Поэтому в типичном скандинавском интерьере прослеживается особая забота о достаточном количестве источников искусственного освещения. Забудьте о дорогих и роскошных люстрах. Искусственный свет должен быть максимально мягким и рассеянным: здесь на помощь придут разнообразные светильники, бра и торшеры, точечно расставленные в пространстве квартиры.
Окна в странах Северной Европы никогда не завесят тяжелыми портьерами и сложносочиненными бархатными шторами — только легкий тюль или белый хлопок, которые не «съедят» то немногое количество света от главной звезды небосвода.
4. Функциональная мебель
Массивная корпусная мебель — не наш вариант. Мебель в скандинавском стиле должна быть компактной, функциональной, легкой в сборке и перестановке.
Еще одна особенность скандинавской мебели — как можно больше открытых поверхностей и простота форм. Это поможет сэкономить место, реализовать свои дизайнерские идеи и избавиться от соблазна рассовывать ненужный хлам по шкафам, теша себя надеждой, что он когда-нибудь пригодится.
Закрытые стеллажи, полки и шкафы только «воруют» и загромождают пространство, превращая квартиру в подобие склада. Поэтому еще важно позаботиться об удобных, эстетичных и вместительных системах хранения.
Еще один совет: чем меньше мебели, тем лучше. Вы не найдете в скандинавском интерьере хаотично расставленных пуфиков, журнальных столиков и тому подобного. Поэтому подумайте о складной мебели — это очень удобно.
5. Живые растения
Что может лучше вдохнуть свежесть в суровый скандинавский интерьер, чем живые растения? Это могут быть и обычные растения в горшках, и даже деревья в напольных кадках.
Какие растения подойдут именно вашему интерьеру читайте в нашей статье «Самые полезные комнатные растения»
6. Разнообразие текстиля
Выбор текстиля играет очень важную роль в создании гармоничного скандинавского интерьера — это особый инструмент создания домашнего уюта, того самого пресловутого «хюгге», очарования и индивидуальности.
Коврики, чехлы на мебель, покрывала, половички, салфетки, скатерти, пледы — все это должно быть очень осознанно подобрано и вписываться в общую выбранную концепцию. Выбирая, остановитесь на природных материалах: лен, шерсть, хлопок, овчина, мешковина.
7. Яркие акценты
Учитывая, что вся обстановка и цветовая палитра в скандинавском стиле максимально проста и лаконична, необходимо разбавить интерьер оригинальными, но не вычурными предметами декора. Помним о том, что скандинавы тяготеют к экологичности и натурализму, и выбираем аксессуары в заданной концепции. Прекрасно впишутся в интерьер свечи, лаконичные картины, статуэтки, вазы, фоторамки в стиле хэнд-мейд.