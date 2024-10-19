Как увеличить пространство маленькой спальни
- Используйте углы
- Полки вместо тумбочек
- Задействуйте ниши в стенах
- Высокий шкаф до потолка
- Полка над кроватью
- Функциональность мини-софы
- Зонируйте пространство
- Выбирайте высокую мебель
- Не используйте спальню как пространство для развлечений
- Используйте подвесные светильники
- Не забывайте про зону около окон
- Используйте подоконник
- Используйте светлые тона
Даже в условиях очень маленькой спальни можно организовать уютное пространство с несколькими функциональными зонами. Просто следуйте нашим советам, чтобы визуально сделать даже очень небольшую спальню просторной.
Используйте углы
Угловые пространства почему-то часто остаются несправедливо забытыми. А зря. В угол спальни прекрасно впишется, например, небольшое уютное кресло. Повесьте рядом бра и полку — и у вас готово полноценное место для «литературного отдыха».
Полки вместо тумбочек
Все привыкли к варианту двух прикроватных тумбочек. Но попробуйте повесить вместо них полки — это и место для дополнительных розеток, и пространство будет казаться менее «перегруженным».
Задействуйте ниши в стенах
Часто в стенах проходят общедомовые коммуникации и несущие конструкции, поэтому использовать их для расстановки мебели крайне сложно. Если это ваш вариант — не отчаивайтесь. В таких нишах хорошо будут смотреться полки, а в нижней части можно разместить небольшие шкафчики.
Высокий шкаф до потолка
Шкаф от пола до потолка крайне вместителен и удобен. Кроме этого, узкий высокий шкаф зрительно увеличивает высоту помещения.На высоких верхних полках можно хранить сезонные вещи или громоздкие предметы, которыми вы нечасто пользуетесь.
Полка над кроватью
Если вам кажется, что все приемы по экономии и использованию пространства вы уже использовали, вот вам еще один полезный и неочевидный лайфхак — отодвиньте кровать от стенки и в появившемся пространстве соорудите полку из гипсокартона.
Во-первых, это прекрасная альтернатива прикроватным тумбочкам, особенно, если для них нет места. И во-вторых, это выглядит очень оригинально и стильно.
Функциональность мини-софы
Поставьте рядом с кроватью со стороны ног мини-софу, или банкетку. Это визуально увеличит площадь кровати, а также станет прекрасной системой хранения для постельного белья.
Зонируйте пространство
Даже из небольшой спальни при грамотном подходе можно сделать две комнаты. Используйте приемы зонирования пространства, и вот у вас уже есть зона для сна и, возможно, отдельная гардеробная, о которой вы так давно мечтали.
Выбирайте высокую мебель
Шкафчики, комоды, тумбочки — для маленькой спальни выберите всю эту мебель чуть выше стандартных размеров. Так вы увеличиваете полезную площадь для хранения, и самой мебели, соответственно, потребуется меньше. К тому же такой подход может стать интересной «изюминкой» в вашем интерьере.
Не используйте спальню как пространство для развлечений
И психологи, и дизайнеры сходятся во мнении, что спальня — не самое подходящее место для телевизора, аудиосистемы и прочего такого. Они мешают спать и уменьшают пространство. Для этих целей лучше подойдет гостиная.
Если же вы все-таки не можете обойтись без просмотра любимой передачи в кровати, не отводите телевизору очень уж много места — в условиях маленькой спальни это, все-таки, непозволительная роскошь. Используйте кронштейны или другие подвесные конструкции.
Используйте подвесные светильники
Не ставьте на прикроватные тумбы светильники и лампы, лучше подвесьте их к потолку или стене. Это значительно сэкономит место.
Не забывайте про зону около окон
Как и угловое, пространство вокруг окон незаслуженно игнорируется, а ведь это отличное место для установки, например, книжных стеллажей. Причем на Западе этот вариант очень распространен, а вот у нас до сих пор смотрится в диковинку.
Такой стеллаж дает много места для хранения и не затеняет естественный свет из окна.
Используйте подоконник
В условиях маленькой спальни не оставляйте такую полезную территорию в распоряжение цветочных горшков и фоторамок. Если площадь позволяет, вы легко превратите подоконник в рабочую зону или очень уютное место для отдыха.
Замените классические шторы на роллеты – они занимают меньше места, хорошо затеняют свет и оставляют доступ к подоконнику открытым.
Используйте светлые тона
Светлые тона добавляют «воздух» в интерьер, а темные, наоборот, усиливают ощущение ограниченного и замкнутого пространства. Поэтому, если хотите, чтобы ваша комната визуально смотрелась больше, используйте бежевые, светло-бежевые, светло-серые, светло-зеленые тона для стен, штор и мебели.
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