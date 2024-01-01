10 фильмов для семейного просмотра
Новый год — это длинные выходные, запах ели и мандаринов, ледяные горки и уютные вечера с самыми близкими. Провести их можно за приятными разговорами или просмотром кино. Вместе с сервисом Okko составили список фильмов как раз для такого случая.
1. «10 дней без мамы в Куршевеле»
Бодрая комедия об отпуске без границ, в который отправляется отец с четырьмя детьми. После того, как Антуана уволили, он стал много времени проводить с семьей. В то же время его жена Изабель, наоборот, возобновляет карьеру юриста и вкладывает все силы в работу.
Однажды они решают поехать в Альпы, но прямо накануне отъезда у Изабель появляется важный рабочий проект, поэтому она вынуждена остаться дома. Антуан не готов находиться с детьми один так долго, но делать нечего — путевки уже не вернуть. Так они вместе отправляются в незабываемое путешествие в горы, где мужчине придется приложить максимум усилий, чтобы избежать катастрофы.
2. «Капитан Фантастик»
Драма с Вигго Мортенсеном о вынужденном путешествии семейства отшельников в мир больших городов. Главный герой Бен вместе с детьми живет в глухом лесу в штате Вашингтон. Но однажды трагедия заставляет семью отправиться в путь, нарушить придуманные Беном законы и столкнуться с миром, о существовании которого они уже успели забыть. И это столкновение оборачивается для них тяжелым испытанием.
3. «Хотел бы я быть здесь»
История об актере-неудачнике, который хочет на красную дорожку, а не заниматься с детьми математикой. Главному герою Эйдану Блуму 35 лет, у него есть жена и двое детей. Он мечтает о больших ролях, но его последний проект — рекламный ролик шампуня от перхоти. При этом все идет наперекосяк у каждого члена семьи.
Детей отчислили из частной еврейской школы, потому что за нее нечем платить. Жена на работе сталкивается с домогательством со стороны коллеги и не знает, как с этим быть. А дома ее ждет горе-муж, который не понимает, что делать с собственной жизнью, не то что с семейным бытом. После того, как детей забрали из школы, Эйдан решает заняться их образованием сам. Удивительным образом во время уроков он находит способ справиться с собственными проблемами.
4. «Папы против мам»
Комедия, в которой взрослые ведут себя как дети. Непримиримые разногласия становятся причиной раздора сразу в двух семьях, живущих по соседству. В результате папы и мамы расходятся по разным квартирам, объявив друг другу жесткий бойкот. Дети пытаются их помирить, но ничего хорошего из этого не получается.
Тогда ребята используют единственную возможность призвать родителей к порядку и зовут на помощь своего дедушку — генерала танковых войск. Этот отчаянный поступок влечет серьезные последствия для провинившихся пап и обиженных мам, а также создает ряд комичных ситуаций для всех участников семейных разборок.
5. «2+1»
Рассказ о беззаботном парне Самуэле, который в одночасье стал отцом. Главный герой ведет праздный образ жизни и еще сам считает себя ребенком. Но вот однажды бывшая девушка оставляет ему младенца. Попытки найти мать девочки оказываются безуспешными, и Самуэлю ничего не остается, кроме как устроиться на работу и ухаживать за малышкой.
Со временем он находит в себе ресурсы и успешно справляется с ролью отца. Но через четыре года выясняется, что ребенок серьезно болен. Несколько лет борьбы с болезнью не дают желаемого результата. В это время объявляется мать девочки, которая планирует ее забрать. Смогут ли родители договориться, чтобы сохранить хрупкий мир смертельно больного ребенка?
6. «Не все дома»
Приквел фильма «10 дней без мамы в Куршевеле». История о том, как глава семейства на 10 дней остается один с детьми, и это оборачивается полной катастрофой. Антуан работает руководителем HR в большой компании, а его жена Изабель занимается бытом. Главный герой уверен, что вести домашнее хозяйство совсем несложно.
Но когда супруга уезжает в отпуск, в доме начинается сущий кошмар. Младших сыновей невозможно разбудить, а старшая дочь отказывается готовить завтрак. Доехать до школы тоже оказывается сложнейшей задачей. Никто, в том числе дети, не знают точной дороги к ней. И Антуан вдруг понимает, что это только начало. Чем закончится этот кавардак и выживет ли отец семейства?
7. «Семья года»
Фильм отправляет зрителей в дорожное путешествие с обычной российской семьей, которая едет на конкурс в надежде выиграть денежный приз. В маленьком башкирском поселении живет большое семейство Рахматуллиных. Родители всеми силами стараются поднять детей и тянут ипотеку и множество кредитов. Однажды судебный пристав сообщает им, что долги по кредитам достигли критической точки и через неделю дом выставят на торги.
И тогда герои решают участвовать в телевизионном конкурсе «Семья года», приз за победу в котором составляет 5 миллионов рублей. Вся шумная семья — от бабушки до внуков — погружается в старенький микроавтобус и отправляется в авантюрное путешествие. На пути их ждут различные приключения — сплотят ли они семью? И удастся ли Рахматуллиным выбраться из долговой ямы?
8. «Август»
Трагикомедия о разобщенной семье, собравшейся под одной крышей. Уэстоны собираются в родительском доме из-за пропажи отца семейства Беверли. Его жена Вайолет уже много лет сидит на сильнодействующих обезболивающих, а недавно у нее диагностировали рак. Поездка изначально не предполагала ничего увеселительного, но давние обиды друг на друга и изнурительная жара Оклахомы только обостряют обстановку.
9. «Родители строгого режима»
Добрая история о чести и порядочности с Алисой Фрейндлих, героиня которой вместе с мужем пытается перевоспитать сына-мэра. В небольшом провинциальном городе скоро должны пройти выборы. Действующий мэр Борис Литвин не устраивает население — за свой срок на посту он так и не выполнил никаких предвыборных обещаний, зато обогатился.
Его мама и папа тоже живут в этом городе. Родители Бориса — честные пенсионеры, которым стыдно смотреть в глаза окружающим. Они видят своего сына в основном только по телевизору, а когда пытаются дозвониться до мэра, непременно попадают на его помощника. Однажды супруги решают перевоспитать Борю. И, может быть, благодаря этому жизнь в городе станет лучше.
10. «Уикенд с батей»
Зрителей ждут полтора часа в компании эксцентричного итальянского парикмахера в исполнении Роберта де Ниро. Себастьян и его невеста Элли счастливы вместе. Однажды они решают провести выходные в семейном поместье родителей Элли, где есть личное поле для гольфа, белоснежная яхта и ручной павлин, для которого по вечерам проводятся сеансы музыкотерапии.
Вместе с женихом в гости отправляется и его отец — итальянец Сильво, который не знает, что такое стеснение, и привык говорить то, что думает. Поведение Сильво обескураживает аристократичных родителей Элли, но то ли еще будет, когда батя решит завоевать любовь будущих родственников с помощью шикарного ужина из того самого ручного павлина.