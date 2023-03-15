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Жилконгресс 2023 в Сочи: программа мероприятий для партнеров Домклик

Дата публикации: 15 мар 2023
Жилконгресс 2023 в Сочи: программа мероприятий для партнеров Домклик
Содержание

Сочинский Всероссийский Жилищный Конгресс начнется уже совсем скоро! Команда Домклик продолжает активную подготовку к мероприятиям. В рамках конгресса мы проведем отдельную конференцию, а также организуем для партнеров конкурс с призами.

В этой статье собрали для вас свежие новости о программе мероприятий Домклик на Жилконгрессе.

Программа мероприятий Домклик

19 апреля с 13:00 до 18:00 в зале Домклик мы проведем собственную конференцию для агентств недвижимости. Тема секции Домклик — «Аналитика рынка недвижимости и актуальные стратегии взаимодействия с клиентами».

Для наших партнеров выступят:

  • Дмитрий Чернов, директор по работе с партнерами Домклик, с темой: «Домклик от Сбер — секреты рынка недвижимости»
  • Юрий Николаев, исполнительный директор Домклик, лидер направления по развитию классифайда, с темой «Классифайды на рынке недвижимости: настоящее и будущее»
  • Алексей Козлов, управляющий директор сети АН «Монолит», с темой «Главные вызовы рынка 2023 — взгляд собственника агентства недвижимости»
  • Максим Гришак, исполнительный директор Домклик, лидер направления небанковских сервисов, с темой «Домклик — больше, чем ипотека»
  • Сергей Бабин, директор направления «Фабрика сделок Домклик» и сети центров ипотечного кредитования, с темой «Новые технологии Сбера в сделках с недвижимостью в 2023 году»

Ведущий секции: Феликс Альберт, эксперт по недвижимости в Домклик, специалист по обучению риелторов, действующий агент со стажем более 20 лет, руководитель агентства недвижимости.

В конце дня состоится традиционное торжественное награждение лидеров рынка — участников рейтинга топ-30 агентств недвижимости России по версии Домклик.

Что еще планируем сделать в рамках конгресса

Напротив входа в зал «Домклик» 19 и 20 апреля будет работать яркая бренд-зона. Участики конгресса смогут сделать яркие фотографии на память, принять участие в активностях, а также при необходимости проконсультироваться со специалистами Домклик.

Кроме того, Домклик впервые в рамках Жилищного конгресса организует для партнеров конкурс с ценными призами. Чтобы первыми узнать условия, следите за новостями в нашем телеграм-канале.

До встречи в Сочи!

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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