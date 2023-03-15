Жилконгресс 2023 в Сочи: программа мероприятий для партнеров Домклик
Сочинский Всероссийский Жилищный Конгресс начнется уже совсем скоро! Команда Домклик продолжает активную подготовку к мероприятиям. В рамках конгресса мы проведем отдельную конференцию, а также организуем для партнеров конкурс с призами.
В этой статье собрали для вас свежие новости о программе мероприятий Домклик на Жилконгрессе.
Программа мероприятий Домклик
19 апреля с 13:00 до 18:00 в зале Домклик мы проведем собственную конференцию для агентств недвижимости. Тема секции Домклик — «Аналитика рынка недвижимости и актуальные стратегии взаимодействия с клиентами».
Для наших партнеров выступят:
- Дмитрий Чернов, директор по работе с партнерами Домклик, с темой: «Домклик от Сбер — секреты рынка недвижимости»
- Юрий Николаев, исполнительный директор Домклик, лидер направления по развитию классифайда, с темой «Классифайды на рынке недвижимости: настоящее и будущее»
- Алексей Козлов, управляющий директор сети АН «Монолит», с темой «Главные вызовы рынка 2023 — взгляд собственника агентства недвижимости»
- Максим Гришак, исполнительный директор Домклик, лидер направления небанковских сервисов, с темой «Домклик — больше, чем ипотека»
- Сергей Бабин, директор направления «Фабрика сделок Домклик» и сети центров ипотечного кредитования, с темой «Новые технологии Сбера в сделках с недвижимостью в 2023 году»
Ведущий секции: Феликс Альберт, эксперт по недвижимости в Домклик, специалист по обучению риелторов, действующий агент со стажем более 20 лет, руководитель агентства недвижимости.
В конце дня состоится традиционное торжественное награждение лидеров рынка — участников рейтинга топ-30 агентств недвижимости России по версии Домклик.
Что еще планируем сделать в рамках конгресса
Напротив входа в зал «Домклик» 19 и 20 апреля будет работать яркая бренд-зона. Участики конгресса смогут сделать яркие фотографии на память, принять участие в активностях, а также при необходимости проконсультироваться со специалистами Домклик.
Кроме того, Домклик впервые в рамках Жилищного конгресса организует для партнеров конкурс с ценными призами. Чтобы первыми узнать условия, следите за новостями в нашем телеграм-канале.
До встречи в Сочи!