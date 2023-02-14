Домклик расширил рейтинг агентств недвижимости России до топ-30
Домклик расширил федеральный рейтинг агентств недвижимости России с 20 до 30 позиций и представил лидеров по итогам января 2023 года.
Домклик обновляет рейтинг лидеров среди агентств недвижимости ежемесячно с 2020 года, а также ежегодно подводит итоги за 12 месяцев суммарно. С января 2023 года мы расширяем рейтинг с 20 до 30 позиций. Кроме того, теперь в рейтинге учитываются не только крупнейшие холдинги, но и активные региональные компании.
В список попадают профессиональные участники рынка — лидеры по активности в проведении ипотечных сделок и сделок без ипотеки с использованием онлайн-сервисов. Рейтинг помогает нашим клиентам оценить опыт агентств недвижимости при выборе надежной профессиональной компании для покупки или продажи жилья.
Домклик продолжает вектор по выстраиванию идеального клиентского пути на рынке недвижимости. Теперь в рейтинг агентств войдут больше региональных компаний, которые проводят в сумме меньше сделок, чем федеральные холдинги, однако имеют хорошие позиции на своих территориях и оказывают технологичный сервис. Так клиенты смогут выбрать профессионала для проведения сделки, который специализируется на определенном регионе.
Приветствуем новичков рейтинга
По итогам января 2023 года в рейтинг вошли 10 новых компаний:
- МЕТРИКА НЕДВИЖИМОСТЬ, Тюмень
- Адресат, Волгоград
- ФЛЭТ, Казань
- ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТЬ, Челябинск
- Первое агентство недвижимости, Санкт-Петербург
- АЯКС, Краснодар
- Александр Недвижимость, Санкт-Петербург
- Центральное агентство недвижимости, Новосибирск
- АН Петербургская Недвижимость, Санкт-Петербург
- АРЕВЕРА-НЕДВИЖИМОСТЬ, Красноярск
Постоянные участники рейтинга лидеров среди агентств недвижимости получают персональное сопровождение менеджеров центрального аппарата Домклик от Сбера. Расширяя рейтинг, мы расширяем зону внимания и нашей ответственности. Мы нацелены на усиление взаимодействия с профсообществом, стандартизацию работы с клиентами и, тем самым, на увеличение эффективности ключевых компаний рынка.
Поздравляем новых участников и желаем успехов в достижении более высоких позиций в рейтинге! С полным списком 30 компаний – лидеров по итогам января можно ознакомиться на сайте Домклик.