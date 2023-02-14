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Домклик расширил рейтинг агентств недвижимости России до топ-30

Дата публикации: 14 фев 2023
Домклик расширил рейтинг агентств недвижимости России до топ-30

Домклик расширил федеральный рейтинг агентств недвижимости России с 20 до 30 позиций и представил лидеров по итогам января 2023 года.

Домклик обновляет рейтинг лидеров среди агентств недвижимости ежемесячно с 2020 года, а также ежегодно подводит итоги за 12 месяцев суммарно. С января 2023 года мы расширяем рейтинг с 20 до 30 позиций. Кроме того, теперь в рейтинге учитываются не только крупнейшие холдинги, но и активные региональные компании.

В список попадают профессиональные участники рынка — лидеры по активности в проведении ипотечных сделок и сделок без ипотеки с использованием онлайн-сервисов. Рейтинг помогает нашим клиентам оценить опыт агентств недвижимости при выборе надежной профессиональной компании для покупки или продажи жилья.

Домклик продолжает вектор по выстраиванию идеального клиентского пути на рынке недвижимости. Теперь в рейтинг агентств войдут больше региональных компаний, которые проводят в сумме меньше сделок, чем федеральные холдинги, однако имеют хорошие позиции на своих территориях и оказывают технологичный сервис. Так клиенты смогут выбрать профессионала для проведения сделки, который специализируется на определенном регионе.

Дмитрий Чернов
Директор по работе с партнерами Домклик

Приветствуем новичков рейтинга

По итогам января 2023 года в рейтинг вошли 10 новых компаний:

  • МЕТРИКА НЕДВИЖИМОСТЬ, Тюмень
  • Адресат, Волгоград
  • ФЛЭТ, Казань
  • ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТЬ, Челябинск
  • Первое агентство недвижимости, Санкт-Петербург
  • АЯКС, Краснодар
  • Александр Недвижимость, Санкт-Петербург
  • Центральное агентство недвижимости, Новосибирск
  • АН Петербургская Недвижимость, Санкт-Петербург
  • АРЕВЕРА-НЕДВИЖИМОСТЬ, Красноярск

Постоянные участники рейтинга лидеров среди агентств недвижимости получают персональное сопровождение менеджеров центрального аппарата Домклик от Сбера. Расширяя рейтинг, мы расширяем зону внимания и нашей ответственности. Мы нацелены на усиление взаимодействия с профсообществом, стандартизацию работы с клиентами и, тем самым, на увеличение эффективности ключевых компаний рынка.

Олег Фомичев
Руководитель направления по работе с ключевыми партнерами Домклик

Поздравляем новых участников и желаем успехов в достижении более высоких позиций в рейтинге! С полным списком 30 компаний – лидеров по итогам января можно ознакомиться на сайте Домклик.

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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