Принципы лучших: старт, стратегия и тактика
В завершение нашего «платинового» цикла статей мы решили раскрыть историю создания и развития нескольких агентств из наших ключевых партнеров, чтобы выявить факторы успеха.
Своими историями поделились руководители агентств недвижимости «Полезные люди», «Монолит» и «Милана Недвижимость» — платиновых партнеров Домклик по итогам 3 квартала 2022 года.
Топ-менеджеры рассказали:
- Как были основаны их агентства недвижимости
- Какие преимущества позволяют добиваться лидерства на рынке
- Что поможет агентству стать привлекательным работодателем
- Как составить конкуренцию в бизнесе частным риелторам
- Чем партнерам помогает сотрудничество со Сбером и Домклик
Как появилось ваше агентство недвижимости?
Милана Левченко, генеральный директор компании «Милана Недвижимость», г. Оренбург:
История нашей компании началась 15 лет назад. Однажды я покупала квартиру при помощи риелтора и на протяжении всей сделки было совершенно непонятно, какую комиссию я должна заплатить за его работу. В то время сделки регистрировались у нотариуса и именно при регистрации я узнала сумму комиссии. Информация шокировала меня: разница между ценой клиента и ценой риелтора была огромная. Я задумалась, почему так происходит?
Именно тогда ко мне пришло понимание, что нет установленных правил на рынке недвижимости и каждый назначает сумму сделки так, как ему хочется. Появилось огромное желание открыть современную риелторскую компанию, которая будет соответствовать всем запросам клиента и трендам рынка. Так появилась компания «Милана Недвижимость». Я поставила цель — создать компанию номер один по конкурентным преимуществам.
Слагаемые успеха «Милана Недвижимость» просты — профессиональная команда, вовлеченность собственника агентства и всеобщее желание предоставить нашим клиентам качественные услуги. И у нас это прекрасно получается!
СберБанк помогал нам всегда, с самого начала нашей деятельности. У нас отлично выстроилась работа с Оренбургским офисом, который обучал и продолжает обучать наших специалистов, помогая решать самые сложные ситуации по сделкам. Мы участвовали в закрытых группах, где генерировались идеи, и таким образом вносили свой весомый вклад в развитие рынка недвижимости и взаимодействие СберБанка с другими агентствами.
Яна Шабанова, бизнес-директор компании «Полезные люди», г. Вологда:
История нашей компании началась в 2007 году. Тогда мы назывались просто «Союз» и были уютным семейным агентством, а в 2020 году мы присоединились к федеральной сети Союза риелторов «Полезные люди». Именно тогда и начался наш взрывной рост.
Мы объединили под своим крылом опытных и профессиональных риелторов. Секрет нашего успеха в том, что в нашем Союзе все участники — партнеры, а не конкуренты. Мы не оцениваем людей — мы их ценим! А каждый наш риелтор — ПОЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
СберБанк — наш ключевой партнер и для нас очень ценно, что независимо от размера агентства, он всегда поддерживал, помогал и был нам добрым другом. А индивидуальный подход и партнерство позволило предлагать клиентам лучшие условия по ставкам и срокам сделки.
Алексей Козлов, управляющий директор сети АН «Монолит», г. Нижний Новгород:
Нашему агентству недвижимости в этом году исполнилось 25 лет. С одной стороны, это очень большой срок. До своего трёхлетия доживают не более 30% компаний, до 5 лет — 20%, а по агентствам с таким же сроком существования как у нас статистика будет в пределах 3%.
Но, с другой стороны, мы считаем себя молодой компанией. Мы всего 5 лет назад встали на путь изменений. И тут началась системная работа. Учились как сумасшедшие, добирали персонал, выстраивали процессы, управляли изменениями на профессиональном уровне. Всегда опирались на команду. И никогда не забывали о ценностях, которые были взяты за основу при формировании компании. Ведь очень важно не потерять эту ДНК успеха и жизнеспособности.
А в целом, секретов нет. Работаем с утра и до ночи каждый день. Любим то, что делаем и постоянно развиваемся. В нашей компании есть такое правило: тебе должно быть не все равно. И честно, нам не все равно. Поэтому мы и вникаем во все детали, отношения и взаимосвязи.
У нас сейчас уже более 10 городов в сети по всей России, и каждый из партнеров отмечает «душевность» компании. В этом наша корпоративная культура. Быть человечными несмотря на требования, быть эффективными каждый день. Вот и весь секрет.
Сбер всегда с нашим бизнесом рука об руку. У нас отличные отношения на всех уровнях. На старте мы учили как работать с клиентами, а сейчас мы можем многое взять, особенно в части знания продукта. Помогаем друг другу всегда и стараемся понять мотивацию. Вот так и складывается долгосрочное партнёрство.
Что важно агентству недвижимости, чтобы быть привлекательным работодателем для частных риелторов и составить им конкуренцию в бизнесе?
Яна Шабанова, бизнес-директор компании «Полезные люди», г. Вологда:
Чтобы быть привлекательным работодателем, недостаточно банального соцпакета и большого оклада. Привлекательность и залог успеха нашей компании — это наша дружная команда, наш совместный тимбилдинг и нетворкинг, клубы по интересам и еще много всяких внерабочих активностей.
Милана Левченко, генеральный директор компании «Милана Недвижимость», г. Оренбург:
На мой взгляд, самое важное — это бренд компании, её имя и мнение клиента, доверяющего нам. Ни один частный риелтор не будет нести такую же ответственность, как компания с именем. Во многих странах деятельность частных риелторов лицензируется, и я поддерживаю эту меру.
Алексей Козлов, управляющий директор сети АН «Монолит», г. Нижний Новгород:
Мы никогда в этой проекции не строили конкурентной HR-стратегии. Мы целенаправленно не привлекаем частных риелторов. На это есть разные причины. В основном — это сложность переучивать и требовать соблюдения стандартов. Да и далеко не все подходят под нашу культуру.
А в части конкуренции за клиента мы точно знаем наши преимущества. Это стандарты обслуживания клиентов, прозрачность на каждом этапе, профессиональный маркетинг, ответственность за сделку. Большая система позволяет быть уверенным в том, что клиент не останется со своей проблемой один на один.
Что вы цените в сотрудничестве со Сбером и Домклик?
Алексей Козлов, управляющий директор сети АН «Монолит», г. Нижний Новгород:
Важнее всего то, что мы можем открыто говорить обо всех проблемах в целях развития качества обслуживания клиентов, а также делиться друг с другом успешными кейсами. Мы часто участвуем в совместных пилотах, изучаем лучшие практики. Постоянно учимся друг у друга. Уверен, что именно такие отношения позволяют быстро решать любые проблемы и ежегодно подтверждать лидерство.
Яна Шабанова, бизнес-директор компании «Полезные люди», г. Вологда:
В сотрудничестве со Сбером и Домклик в первую очередь мы ценим дружественные партнерские отношения, удобство сервисов, лояльность к потребителям ипотечных программ, моментальную помощь в решении нестандартных проблем, участие в совместных акциях и мероприятиях.
Милана Левченко, генеральный директор компании «Милана Недвижимость», г. Оренбург:
Качество нашего взаимного сотрудничества всегда было на самом высоком уровне. Мы благодарим Сбер и Домклик за получение платинового статуса. Это дает нам возможность участвовать во всех проектах СберБанка, направленных на развитие рынка недвижимости.
Ранее со статусом «Золото» мы участвовали в пилотном проекте по проведению безопасных расчетов в офисах «Милана Недвижимость» и в проекте «Обратный поток». В октябре этого года мы первыми в Оренбурге заключили годовой контракт на платное продвижение объявлений на Домклик.
И, конечно, мы ждем доработку программы лояльности для платиновых партнеров, которая позволит получить уникальные преимущества для нас и наших клиентов.