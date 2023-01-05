Принципы лучших: Бурятия, Забайкалье и Камчатка
Продолжаем цикл о лучших практиках работы на рынке недвижимости от лидеров — платиновых партнеров по программе лояльности Домклик.
Для получения высшего, платинового статуса в программе лояльности Домклик необязательно быть членом крупной франшизы. Не имеет значения и местонахождение агентства. Поддержка Сбера из центрального аппарата в столице осуществляется по всей России через коллег в территориальных подразделениях, в том числе и на Камчатке.
В этой статье мы собрали лидеров рынка недвижимости из Петропавловска-Камчатского, Улан-удэ и Читы — платиновых партнеров Домклик по итогам 3 квартала 2022 года. Руководители агентств рассказали нам, какие инструменты работы с клиентами они считают наиболее эффективными, а также за что они ценят наше сотрудничество.
Чем вы особенно гордитесь в своем агентстве сегодня?
Александр Ткачев, директор АН Байкальская гавань-Владис, г. Улан-Удэ:
Гордость компании — это наша репутация, статус в обществе, качество наших услуг, поддержка сотрудников, забота о них, а также добросовестное и честное отношение к нашим клиентам. Мы всегда ставим интересы клиента превыше всего, своевременно и добросовестно подходим к решению поставленных задач.
Совокупность данных качеств позволяет нам удерживать лидирующие позиции на рынке недвижимости.
Наталья Савкина, директор ФРК Этажи, г. Чита:
Горжусь наличием у компании многолетнего опыта работы на рынке недвижимости, репутации надежного партнера, честной и прозрачной работой с клиентами. Гибкая стратегия развития в условиях изменчивой конъюнктуры рынка и одновременная приверженность к основным моральным ценностям позволяет привлекать новых клиентов, желающих сотрудничать с уверенно стоящей на ногах компанией.
Константин Алтухов, директор АН Жилфонд, г.Петропавловск-Камчатский:
Прежде всего, я горжусь своим коллективом, своими сотрудниками, своими партнерами, которые совершенствуют своё мастерство в сфере ипотечного брокериджа, потому что начало сделки — это, прежде всего, одобренная ипотека.
Чтобы быть лидером на рынке недвижимости сегодня, нужно использовать индивидуальный подход к ипотечным клиентам флагмана на рынке ипотеки, и в первую очередь это касается ипотеки Сбербанка. Кроме того, весьма важным фактором является полная прозрачность как в межличностных, так и в финансовых отношениях между предприятием, клиентами, агентами — никаких уловок и недосказанностей.
Какие инструменты работы с клиентами, используемые в вашем агентстве, вы считаете наиболее эффективными?
Александр Ткачев, директор АН Байкальская гавань-Владис, г. Улан-Удэ:
Самое главное — это качество оказываемых услуг. Мы задали высокий уровень, и всеми силами, всей сплоченной командой его обязательно удержим. Также мы хотели бы видеть новые образовательные возможности от Сбера для получения новых эффективных инструментов работы с клиентами.
Константин Алтухов, директор АН Жилфонд, г.Петропавловск-Камчатский:
Полная вовлеченность коллектива и руководства компании во взаимодействие со Сбером — ключ к достижению поставленных целей. Это, прежде всего, исполнение желаний наших общих клиентов приобрести жилье на комфортных финансовых условиях. Вот наша общая цель, вот наши стремления и задачи. Для этого, в числе прочего, нам очень необходима правильная, реальная и объективная аналитика рынка, которую предоставляет Домклик.
Наталья Савкина, директор ФРК Этажи, г. Чита:
Для эффективной работы с клиентами нужно оставаться такой же открытой и честной компанией. Внедрять в работу новые сервисы, которые помогут повысить скорость и качество работы с клиентом, а также выявить истинные потребности.
Что вашей компании дает платиновый статус по программе лояльности?
Александр Ткачев, директор АН Байкальская гавань-Владис, г. Улан-Удэ:
Мы благодарны Сберу и Домклик за присвоение платинового статуса. Это позволяет нашим клиентам получать быстрое и первоочередное рассмотрение заявок, скидки на ключевые ставки. Для наших агентов еженедельно менеджеры банка проводят обучения, и мы первыми узнаём о новых продуктах, что ускоряет процесс проведения сделок.
Константин Алтухов, директор АН Жилфонд, г.Петропавловск-Камчатский:
Сбер — это сильный бренд, и обратная привязка через этот бренд даёт клиентам уверенность в надежности партнёров. Кроме того, мы благодарны за бонусы по программе лояльности, которые Домклик «возвращает» нам за активное сотрудничество.
Эти привилегии дают нам возможность привлекать больше клиентов и также закреплять репутацию банка как надёжного партнёра. Получается, что обе стороны остаются в плюсе!
Наталья Савкина, директор ФРК Этажи, г. Чита:
Сотрудничество со Сбером и Домклик — это надёжность, скорость, удобство, комфорт проведения сделки для всех участников процесса, оперативная обратная связь и позитивные эмоции от завершения сделки.
Платиновый статус даёт уверенность, что мы движемся в правильном направлении. Мы готовы и дальше развивать партнёрские отношения во всех продуктах и услугах Домклик и Сбера.