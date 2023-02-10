Домклик на форуме «Fresh Up!» от Гильдии Риэлторов Москвы
10 февраля спикеры Сбера приняли участие в Московском риелторском форуме «Fresh Up!», главным организатором которого является Гильдия Риэлторов Москвы.
Дмитрий Чернов, директор по работе с партнёрами Домклик, и Алия Кирьянова, директор управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Московского банка ПАО Сбербанк, выступили в рамках пленарного заседания на тему «Партнёрство как способ улучшения клиентского сервиса в сделках с недвижимостью».
Форум «Fresh Up!» собрал сотни специалистов в сфере недвижимости и десятки партнёров, чтобы обсудить современные условия рынка, поделиться опытом работы в периоды волатильности и выявить возможности коллективных взаимовыгодных решений в профсообществе.
Дмитрий Чернов, директор по работе с партнерами Домклик, выступил с темой «Домклик B2B: Стратегия развития и ключевые результаты». Дмитрий традиционно поделился с партнёрами аналитикой рынка, основанной на больших данных Сбера, которая может быть полезна бизнесу для принятия решений. Спикер наглядно продемонстрировал, с какими вызовами столкнулся Домклик в апреле 2022 года и какие решения помогли поддержать бизнес.
Кроме того, директор по работе с партнерами Домклик отметил множество текущих и планируемых разработок для выхода на новый уровень интеграции с партнёрами и увеличения их производительности, в том числе:
- Раздел «Аналитика» в личном кабинете руководителя агентства недвижимости с ключевыми показателями для оценки позиции компании на рынке
- Статистика по сделкам для детального погружения в процессы
- Интеграция чатов с клиентами с CRM-системами агентств для удобства ведения коммуникаций
- Новые роли в личном кабинете партнёра Домклик для расширения функций пользователей
- Конструктор пакетов объявлений и продвижений для выбора самой выгодной опции
Финальным тезисом Дмитрий отметил сокращение срока «жизни» ипотечного кредита и тенденцию к скорому возвращению клиентов из закрытых сделок обратно к жилищному вопросу. Тем самым спикер подчеркнул важность поддержания высокого уровня качества услуги риелтора и клиентоориентированности.
Алия Кирьянова, директор управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Московского банка ПАО Сбербанк, выступила с темой «Макроэкономика и тренды рынка».
Алия представила прогнозы по развитию мировой экономики, согласно которым в 2023 году темпы роста замедлятся до 1,7% и будут одними из самых низких за последние почти 30 лет. Далее директор управления перешла к обзору российской экономики. По большинству показателей итоги 2022 года оказались лучше ожиданий экспертного сообщества.
Также Алия назвала топ технологических трендов, меняющих сегодня бизнес-модели индустрий и клиентский опыт, среди которых, в частности — искусственный интеллект, облачные сервисы, кибербезопасность и устойчивое развитие. Причем уже сегодня готовые решения от Сбера по этим тенденциям возможно имплементировать в бизнес для повышения эффективности и развития на рынке недвижимости.
Благодарим Гильдию Риэлторов Москвы и лично её вице-президента Екатерину Векшину за приглашение поучаствовать в форуме!