2022 год вместе с партнерами Домклик: подводим итоги
В преддверии Нового года принято подводить итоги года прошедшего. Команда по работе с партнерами Домклик — не исключение. Руководители данного направления рассказывают, чем нам запомнится уходящий год и что ждет в грядущем.
Домклик для партнеров — вчера, сегодня и завтра
Дмитрий Чернов, директор по работе с партнерами Домклик:
В работе над любым продуктом или сервисом мы в Домклик всегда действуем согласно нашей миссии: помогаем решать любые вопросы с недвижимостью без стресса и с удовольствием, делая сложное простым, с заботой о каждом клиенте.
Партнерское направление Домклик сегодня в первую очередь работает над тем, чтобы предложить профессионалам рынка удобные и эффективные инструменты для работы с клиентами и роста продаж. Партнер для нас — это клиент, и наша задача — оказывать сервисный клиентский подход, как с точки зрения коммуникации, так и с точки зрения продукта. Все наши разработки направлены на увеличение производительности застройщиков, агентств недвижимости и риелторов.
Из достижений особенно хочется отметить, что в этом году мы существенно нарастили долю лидов тех, кто ищет недвижимость на Домклик, при этом стоимость наших рекламных продуктов кратно дешевле, чем у конкурентов. Кроме того, мы запустили несколько важных доработок, которые помогут продавцам недвижимости. А именно:
- Продолжаем улучшать представленность загородной недвижимости, которая сейчас активно развивается в России
- Запустили «Ипотеку Плюс» — скидку 0,7% на ипотечную ставку для дорогих объектов недвижимости
- Добавили больше возможностей для продажи по переуступке прав требования
- Проработали размещение объектов под авансом
- Запустили монетизацию размещения объявлений, которая способствует очищению базы, повышению качества контента, и, как следствие — улучшению клиентского опыта
Достигаем новых высот с партнерами первичного рынка
Алексей Чапик, исполнительный директор по работе с партнерами на первичном рынке дивизиона Домклик:
В течение 2022 года мы совместно с разными командами Домклик активно развивали продукты и программы для наших партнеров и клиентов:
- В начале года мы предложили рынку программу субсидирования с отсрочкой оплаты основного долга с платежом для клиента от 42 рублей в месяц.
- Март — перезапустили проект «Бронирование на Домклик» и за год расширили линейку дисконтов от 0,3 до 1%. По итогам года более 1060 ЖК подключены к бронированию и более 2000 к сервису подбора новостроек.
- Апрель — дали старт субсидированию от работодателей.
- Май — первыми в стране запустили программу с увеличенной суммой лимита по программам Господдержки до 15/30 млн руб в зависимости от региона.
- Июнь — провели полный редизайн программы субсидирования, расширив разнообразие дисконтов для индивидуальной настройки программы для клиента со ставкой от 0,01% годовых.
- Июль — выпустили на рынок уникальный продукт «Комбо-ипотека», позволяющий клиентам одним кредитом закрыть потребность в покупке квартиры, машино-места и кладовой.
- Август — распространили на первичное жилье программу «Своя ставка», где клиент имеет возможность сам выбрать и купить дисконт к ставке по ипотеке. Интерес к программе постоянно растет.
- Сентябрь — дали импульс сезону активных продаж, дав возможность выдачи траншами по программам Господдержки с платежом от 1 рубля в месяц, существенно упростив условия пользования ипотекой для клиентов. Количество сделок за первые 2 месяца работы программы превысило 3 000 шт. Первыми в программу включились ГК Setl Group, Самолет, А101.
- Ноябрь — предложили новый формат субсидирования на льготный период 3/5/7 лет с крупными застройщиками ГК Самолет и ГК ПИК, максимально сократив платежи по процентам для клиента в первые годы пользования кредитом.
Кроме того, в течение года мы расширили проект «Целевые звонки» на 25 регионов, подключив более 650 ЖК. Дополнительно оптимизировали алгоритмы приоритизации Карточек ЖК и офферов квартир.
Также мы запустили рекламные кампании со спецпроектами на витрине Домклик более чем в 40 регионах, обеспечив общий показ рекламы более 100 млн раз. В 2023 году планируется тираж полноценного личного кабинета маркетолога на Домклик PRO и отдельный функционал для ваших рекламных агентств.
По итогам года каждая вторая сделка на первичном рынке проходит с одной из программ снижения финансовой нагрузки для клиента. За год доля сделок с субсидированием выросла в 3 раза, а с комплексным продуктом более, чем в 2 раза. Мы продолжим развивать инструменты доступной ипотеки через имеющиеся и новые продукты для наших клиентов и уже в начале 2023 года расширим возможности наших программ.
Помимо разработки и запуска продуктов, мы провели немало совместных активностей. Например, отпраздновали с нашими клиентами и партнерами день рождения СберБанка ярким проведением акции «Зелёный день». Более 500 ЖК в этот день радовали эксклюзивными скидками, в итоге почти 2500 клиентов оставили заявки на покупку квартиры по выгодным условиям. Увидели в этом большой интерес и будем делать отдельную полку со спецпредложениями с ведущими застройщиками.
Наконец, нельзя не отметить наши мероприятия — в этом году мы поддержали как традиционные, так и новые форматы встреч с партнерами. Приняли участие в Жилищных конгрессах и форуме Движение, организовали закрытый клуб D20 для топ-20 застройщиков России для обсуждения актуальных вопросов, провели серию прямых эфиров с руководителями компаний-застройщиков в рамках проекта «Бизнес Сегодня».
Выходим на новый уровень с партнерами вторичного рынка
Дмитрий Горбенко, исполнительный директор по работе с партнерами на вторичном рынке дивизиона Домклик:
Это был год улучшения сервиса на всех этапах сделки. Несмотря на волатильность рынка, мы поставили в центр потребности клиентов и наших партнеров, определив ключевой зоной роста создание стандартов работы в целях получения лучшего клиентского опыта.
Так, мы успешно запустили пилотные проекты по стандартизации работы с клиентами с 7 федеральными компаниями. Кроме того, мы вышли на качественно новый уровень по работе с контентом на витрине Домклик: выявили точки роста в этом направлении, поставили четкие цели по улучшению клиентского опыта. В настоящее время разрабатываем новую систему работы с проверкой объявлений.
Чем особенно нам запомнится 2022, так это яркими событиями Домклик на жилищных конгрессах в Сочи и в Москве. Гостей наших мероприятий ждали насыщенные программы активностей, актуальная и детальная аналитика рынка, уникальные эксперты в самых разных областях и, конечно, торжественное награждение топ-20 агентств недвижимости России. Кстати, в рамках Сочинского Жилконгресса в апреле мы провели первую закрытую встречу руководителей «большой двадцатки» агентств, где в формате открытого диалога с партнерами обсудили развитие отрасли и самые острые вопросы.
Наконец, хочется отметить наши видеопроекты, в особенности большие интервью для «Бизнес Сегодня». К нам в студию приезжали:
- Алсу Галлямова, управляющая сети «Перспектива 24 Самолет»
- Михаил Софронов, руководитель ГК «Владис»
- Наталья Ксагорарис, директор департамента маркетинга и рекламы «ИНКОМ-Недвижимость»
Проект позволил из первых уст узнать мнения лидеров рынка о развитии отрасли, эффективных моделях бизнеса и стратегиях работы, а также раскрыть пару интриг и лайфхаков.
Совершенствуем личный кабинет партнера Домклик
Татьяна Молодых, руководитель команды разработки Домклик PRO:
Важной и наиболее ценной доработкой для партнера стал запуск раздела «Аналитика», который демонстрирует цифровой результат взаимодействия с банком по ипотечным и неипотечным сделкам и площадкой Домклик в части размещения объявлений. На основе представленных цифр, динамики и сравнения с рынком руководитель компании может оценить эффективность процессов и принять управленческие решения. Раздел уже доступен для агентств недвижимости, в следующем году планируем запустить его и для застройщиков.
Также в этом году мы работали над улучшением рейтинга агентств недвижимости и агентов на Домклик. Теперь клиент может выбирать профессионала по недвижимости не только по количеству проведенных сделок, но и по качеству, то есть по оценке от предыдущих клиентов, а также по количеству объектов в продаже. Чтобы клиентам было проще выбирать агентство недвижимости или риелтора, мы обновили виджет сбора отзывов у клиента и предлагаем ему оценить всех агентов, которые были в сделке.
Помимо этого, в 2022 году мы реализовали множество небольших доработок в личном кабинете, которые сделали его еще более понятным и удобным для самых разных целей наших партнеров, например:
Добавили роль «Бухгалтер» для юридического лица. Все закрывающие бухгалтерские документы теперь дублируются в Домклик PRO в разрезе периодов и проектов — ничего не потеряется, не нужно дополнительных обращений.
Добавили роль «Представитель застройщика» для участника сделки, которая позволит упростить работу по продаже первичной недвижимости и проверять данные по кредитному договору с согласия клиента.
Повысили удобство и безопасность в части управления структурой компании партнера на Домклик. Упростили процесс закрепления новых сотрудников за компанией — теперь агент сам может отправить руководителю запрос на присоединение к компании. Также регулярно проверяем полномочия лиц в роли глав компаний, ведь в кабинете партнера представлены не только персональные данные клиентов, но и коммерческая информация по компании.
Для партнеров – пользователей устройств на базе Android обновили калькулятор и анкету в мобильном приложении. Теперь интерфейсы и функционал при подаче заявки на кредит в web и в мобильной версиях идентичны.
Добавили новую возможность поделиться с нами обратной связью о работе с Домклик. Теперь партнеры могут в личном кабинете оценить их куратора — менеджера по работе с партнерами. Мы благодарны за ваши отзывы, и в будущем году будем делать все, чтобы наше сотрудничество было комфортным, а наши клиенты получали высококачественный сервис.
Новые возможности для получения профессиональных знаний
Юлия Плетнева, эксперт по правовым вопросам, основатель проекта «Академия Домклик»:
В этом году мы совместно с командой разработки личного кабинета партнера, коллегами в других подразделениях, экспертами и партнерами, создали новый продукт — информационную платформу «Академия Домклик».
В Академии профессиональные участники рынка могут получить знания по основным направлениям деятельности: недвижимости и ипотека. В образовательном пространстве размещено более 45 курсов, как платных, так и бесплатных. По некоторым курсам можно получить официальный сертификат о прохождении программы и сразу добавить его себе в профиль на Домклик. Уже более 10 тысяч посетителей начали обучение, присоединяйтесь и вы!
Один из интереснейших интерактивных разделов Академии «Час юриста» набрал в этом году более 100 000 участников. Мы провели для вас 30 прямых эфиров, где с сотрудниками банка и Домклик, нотариусами, специалистами налогового права обсуждали различные острые вопросы и давали правовые рецепты.
Открываем новые горизонты
Дмитрий Чернов, директор по работе с партнерами Домклик:
В будущем году мы фокусируемся главным образом на увеличении эффективности и расширении аналитического инструментария по работе с недвижимостью для профессионалов рынка. Немаловажную роль в этом процессе играет уже упомянутая работа с чистотой и качеством контента на площадке Домклик.
Вместе с тем, мы усилим взаимодействие с профсообществом, будем доводить до совершенства систему сбора и передачи обратной связи от рынка на разработку новых фич. Сделаем всё для того, чтобы продолжать развивать сервисы и продукты для партнеров и наших совместных клиентов, делать поиск недвижимости и проведение сделки с Домклик максимально комфортными.
От всей души поздравляем всех наших партнеров с наступающим Новым годом, желаем отлично провести праздники и до встречи в 2023!