Как профессионалы рынка решают проблему нелегальных риелторов
- Как вы считаете, создают ли частные маклеры опасность для профсообщества?
- В чем разница между нелегальным и официальным риелтором?
- Какие действия предпринимает против частных риелторов ваша организация?
- Какие законодательные инициативы в России по этому направлению вы можете отметить на текущий момент?
- Какие действия и шаги Домклик в этом направлении вы можете выделить?
На рынке недвижимости в России довольно остро ощущается проблема частных маклеров — риелторов, которые не зарегистрированы официально. Их услуги обычно обходятся значительно дешевле, чем в агентстве недвижимости, однако зачастую сильно страдают в качестве, что в том числе негативно отражается на отношении граждан к профессии в целом.
Профессиональные игроки, заинтересованные в повышении лояльности клиентов, объединяются, чтобы вместе выработать решения для экологичного и эффективного обеления рынка.
Как партнеры оценивают проблему частных маклеров и какие действия предпринимают вместе с Домклик — рассказывает Ирина Зырянова, президент Российской гильдии риелторов. Также своим мнением поделились представители крупнейших компаний на рынке недвижимости: Самолет Плюс и СОВА.
Отвечает Ирина Зырянова, президент Российской гильдии риелторов
Как вы считаете, создают ли частные маклеры опасность для профсообщества?
Физические лица, оказывающие риелторские услуги потребителям без официальной регистрации — это явление, к которому РГР не может относиться равнодушно или смотреть на него сквозь пальцы. Их нельзя также рассматривать как наших «смежников» по рынку, поскольку, уклоняясь от регистрации, уплаты налогов и выполнения иных требований законодательства они находятся в неравных условиях по сравнению с официальными риелторами. Это один из примеров недобросовестной конкуренции.
В зависимости от обстоятельств незаконная предпринимательская деятельность влечёт за собой административную или уголовную ответственность, но это компетенция контролирующих и правоохранительных органов.
Задачей РГР с момента её создания является формирование цивилизованного рынка недвижимости и риелторских услуг, поэтому для нас важно не столько искоренить это явление, сколько разъяснить этим лицам преимущества легальной, официальной работы на рынке. Убедить их «перейти на светлую сторону», пройти обучение в соответствующих организациях, сдать квалификационный экзамен в органах добровольной сертификации, получить статус аттестованного специалиста рынка недвижимости, включиться в риелторское сообщество.
Незарегистрированные частные маклеры создают только опосредованную репутационную угрозу профессиональному сообществу, поскольку пострадавший потребитель не будет разбираться, легально работал специалист или нет. Потребителю важно защитить свои права и интересы, и самой заметной организацией, куда он в первую очередь захочет адресовать свои претензии, является РГР. Незарегистрированные маклеры сторонятся сообщества в том числе и в связи с тем, что так их сложнее будет найти для решения вопроса о возмещении ущерба.
В чем разница между нелегальным и официальным риелтором?
Частный риелтор определяет состав оказываемых им услуг произвольно, на своё собственное усмотрение, не принимая во внимание существующие стандарты и правила осуществления риелторской деятельности. Соответственно, клиент не информирован о том, что должно входить в состав такой услуги, какие составные части услуги являются обязательными, какие дополнительными (факультативными), и каковы сертификационные требования, предъявляемые к таким действиям.
Условно говоря, клиент находится в ситуации «как повезёт»: можешь получить полный набор, а можешь усечённый, и вряд ли расширенный, так как расширенная услуга часто требует привлечения узких специалистов, которыми «частник» скорее всего не располагает или не имеет к ним доступа. Многое зависит ещё и от региона, в котором находится клиент, агент и сам объект. С развитием информационных технологий дистанционного проведения сделок все они могут находиться в разных регионах.
Одна из главных задач РГР — выработать и реализовать единый подход к содержанию и процессу оказания риелторской услуги по всей России, чтобы в любом регионе потребитель мог ожидать сопоставимый уровень сервиса и профессионализма специалистов. Для этого на федеральном уровне формулируются стандарты осуществления профессиональной деятельности и правила оказания услуг. Всё это делается в рамках системы добровольной сертификации, которая является реализацией программы добровольного саморегулирования деятельности специалистов рынка недвижимости.
Нельзя однозначно сказать, есть ли вред от частных маклеров в целом. В большинстве случаев это далеко не профессионалы, которые уступают специалистам из крупных АН.
Преимущества официальных риелторов — это каждодневная практика и ориентированность на рынке недвижимости в соответствии с сегодняшней ситуацией (частые изменения в ставках, законодательстве). Плюс преференции от партнёров застройщиков и девелоперов, банков — частник не может этого предложить своим клиентам.
Немаловажное качество для всего процесса взаимодействия с клиентом — это постобслуживание, чего частный риелтор не способен предоставить.
Какие действия предпринимает против частных риелторов ваша организация?
Как уже говорилось, главная цель РГР — не борьба и противодействие, а просвещение, вовлечение, обучение, убеждение. Именно этим мы и занимаемся каждый день. Мы формируем положительный имидж профессии «риелтор», обучаем граждан основам грамотности на рынке недвижимости, для чего регулярно проводим соответствующие открытые обучающие и просветительские мероприятия. Только тогда, когда сам потребитель, осознав выгоды работы с официально зарегистрированными специалистами, будет требовать этого от риелтора — исчезнет смысл уклоняться от регистрации.
Официальная форма работы для риелтора будет единственно возможной, максимально выгодной и эффективной.
Опыт показывает, что одними только репрессиями и преследованиями не решить проблему незарегистрированной занятости и незаконного предпринимательства. Нужен и позитивный импульс — упрощение и стандартизация процедур для начала предпринимательской деятельности.
РГР должно выполнять не охранительную, а регулятивную и координирующую функцию. Наша задача — выработка и воплощение в жизнь общефедеральных правил и стандартов осуществления деятельности, сертификация субъектов предпринимательской деятельности, обучение и аттестация сотрудников и индивидуальных специалистов.
Какие законодательные инициативы в России по этому направлению вы можете отметить на текущий момент?
Есть идея разработать в отношении компаний, оказывающих услуги, особый правовой режим в области трудового и налогового права. Главная особенность такого бизнеса, и это касается не только риелторов — высокая доля затрат на оплату труда специалистов в общей структуре себестоимости и объективные сложности, связанные исчислением НДС.
Всё это тоже является сдерживающим фактором для легализации и роста нашей отрасли. Мы понимаем, что нужно сформулировать и корректно описать в законодательстве особенности отношений работодатель–работник связанные и обусловленные этим особенности налогообложения.
Нужно признаться, что непростые налоговые условия легального ведения риелторского бизнеса также являются одной из причин сохранения «теневого сектора».
Рынок риелторских услуг не должен наполняться только так называемыми самозанятыми, которых становится всё больше и больше в силу простоты такой формы ведения бизнеса. На рынке нужны средние и крупные компании, которые являются технологическими новаторами, реально улучшающими процесс оказания риелторской услуги.
Директор юридического департамента компании «Перспектива24 — Самолет плюс» и депутат парламента Республики Башкортостан Алексей Нилов выступил на заседании Национального Совета Российской гильдии риелторов с инициативой создания саморегулируемой организации профессиональных участников рынка недвижимости. Идея была не только поддержана членами Совета, но и был представлен опыт получения статуса СРО «Профессионалы недвижимости Поволжья».
Функционирование саморегулируемой организации даёт основание для продвижения законопроекта об обязательном участии профессиональных участников рынка недвижимости в СРО и соответствии их ряду требований. Таким образом, после принятия в силу такого закона все «серые риелторы», которые не зарегистрированы в ЕГРЮЛ, не платят налоги и взносы, не страхуют свою гражданскую ответственность и не соблюдают требования законодательства и высокие стандарты профессиональной деятельности, окажутся вне правового поля. Рынок недвижимости станет прозрачнее и безопаснее для всех его участников.
Какие действия и шаги Домклик в этом направлении вы можете выделить?
Отвечает Дмитрий Горбенко, исполнительный директор Домклик по работе с рынком вторичного жилья
На Домклик насчитывается до 317 тыс. аккаунтов, которые регулярно публикуют объявления, однако не зарегистрированы официально как партнёры, поскольку для этого необходимо пройти проверку ФНС и быть либо официальным сотрудником агентства недвижимости, либо ИП, либо самозанятым.
На витрине Домклик клиент сразу может увидеть, официальный партнёр или нет. Официальные риелторы могут заполнить свою карточку, а также имеют оценки с отзывами от клиентов, с которыми они провели сделки.
Домклик отмечает специальным знаком «РГР» членов Российской гильдии риелторов, чтобы потребитель мог сделать осознанный выбор специалиста. Кроме того, Домклик организует обучение специалистов, проводит регулярные эфиры на актуальные темы.
«Нелегалы» не могут использовать личный кабинет как полноценные партнеры, им недоступны такие функции, как:
- подача заявки на ипотеку за клиента
- профессиональный ипотечный калькулятор
- выгрузка фидов по объявлениям
- раздел с подробной аналитикой по компании и рынку
- пакеты продвижений и размещений объявлений со скидкой
- возможность позвонить в поддержку для партнёров и многое другое.
Все вышеописанные функции доступны официальным агентам и риелторам, в том числе оформленным как самозанятые.
Таким образом, только у профессионального участника рынка есть необходимый функционал для работы с клиентами через Домклик.