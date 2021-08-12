Какие трудности могут возникнуть при альтернативной сделке с недвижимостью
г. Москва
Недостаткову так называемой альтернативы, или цепочки, несколько.
Альтернативная сделка — это всегда дольше. Процесс выглядит следующим образом. Вы выбрали себе квартиру, и авансировали ее. Собственник выбранной вами квартиры часто только после аванса идет выбирать себе другую квартиру, а его слова «альтернатива подобрана» могут быть лукавством, чтобы вы успокоились и ждали.
Это занимает от пары недель до месяца. На ваше несчастье он тоже выбрал себе квартиру в которой собственники покупают другую взамен, то есть тоже альтернативу.
Вы уже догадались, что еще пару таких итераций и вы будете ждать сделку 2 месяца, а иногда и дольше.
Риск изменения цены после аванса. Вы внесли аванс по определенной цене. В процессе поиска альтернативы собственники выбранной вами квартиры не смогли найти себе недвижимость в рамках бюджета, сформировавшегося из накоплений/ипотеки и предложенной вами цены. Что они делают?
Правильно, идут к вам и предлагают доплатить за их более дорогой выбор. И хорошо, если это происходит ДО сделки.
Были случаи, когда один из участников цепочки вдруг решал, что «никуда они все, другие участники сделки, не денутся» и поднимал цену прямо перед ячейкой в банке.
Отказ от сделки одного из участников уже выбранной цепочки. В результате изменения в цене одного из объектов в цепочке один из собственников отказывается от сделки. Теперь вы не только потеряли время на то, чтобы всех собрать. Нужно начинать все заново, и хорошо если вы покупатель вначале цепочки и цена на рынке падает. А что если растет?
Сложности при передаче платы за недвижимость. Вы покупаете квартиру за миллион. Собственник приобретаемой вами квартиры покупает за 2 миллиона. Это значит свой миллион вы отдаете не собственнику выбранной вами квартиры, а собственнику недвижимости, в которую он переедет. Вы отдаете деньги тому парню, с которым у вас в принципе нет никаких отношений.
Проблемы с освобождением недвижимости после покупки. У меня в практике была история, когда собственник альтернативы, пожилая женщина, переезжала в другой город. При покупке недвижимости в другом городе у нее возникла проблема с освобождением приобретаемой квартиры. Ее вынудили ждать 3 недели до переезда. И 2 из них новый владелец ее квартиры жил вместе с ней, так как другого выбора у него тоже не было.
Как вы понимаете, при «свободной продаже» этого не могло бы произойти.
Проблемы с регистрацией перехода права. Здесь возможны 2 проблемы: отказ в регистрации или приостановка регистрации перехода права по одной из квартир в цепочке.
Сегодня в Москве сложилась следующая практика. Или вы идете в МФЦ с альтернативной цепочкой и подаете пакеты документов на каждый из объектов или нанимаете регистратора или регистрируете переход права через нотариуса.
Если вы не указали взаимозависимость регистрации перехода права по всей цепочке, то есть вероятность, что по одной квартире регистрация пройдет, а по другой будет приостановлена или вообще отказано в регистрации.
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