Гильдия риэлторов Московской области: 25 лет на рынке недвижимости
О Гильдии
Гильдия риэлторов Московской области является неотъемлемой частью большой семьи Российской Гильдии Риэлторов со статусом официального полномочного представителя РГР в Московской области.
На сегодня ГРМО — это более 170 компаний в Подмосковье, среди которых и крупные агентства с сетью офисов, и микро-компании–индивидуальные предприниматели.
Рынок недвижимости Подмосковья — особенный, Московская область лидирует по количеству городских жителей в России. Каждый из 60 городских округов, расположенных на разном удалении от центра, уникален — со своими ценами, традициями, лидерами рынка.
Лидеры рынка Подмосковья являются активными членами Гильдии риэлторов Московской области. Это позволяет всем членам профессионального сообщества получать передовой опыт от успешных компаний Подмосковья. Представители наиболее эффективных компаний являются спикерами мероприятий, организуются бизнес-туры.
Помимо агентств недвижимости Московской области и Москвы, в состав Гильдии входят компании из Костромской и Ярославской областей.
Приятно отметить, что те, кто стоял у истоков создания Гильдии, остаются её частью по сей день и являются несомненной поддержкой новичкам в бизнесе, которые также видят залог успеха в предоставлении качественных услуг на рынке недвижимости. В рамках празднования юбилея гильдии статус Почетных членов ГРМО был присвоен еще 4 руководителям старейших компаний рынка из Подольска, Коломны и Видное.
Миссия ГРМО
Добровольное регулирование рынка с помощью сертификации офисов агентств недвижимости и аттестации специалистов — важнейшая составляющая работы Гильдии. Компании и агенты подтверждают свои компетенции и готовность соблюдать стандарты работы. За 20 лет истории (в этом году исполняется 20 лет системе сертификации в РГР) сертифицированы сотни компаний и аттестованы десятки тысяч специалистов.
Многочисленные отзывы о специалистах ГРМО в Едином реестре сертифицированных компаний РГР свидетельствуют о том, что клиенты выбирают надежных аттестованных профессионалов.
Наиболее активное направление работы ГРМО — взаимодействие с отраслевыми партнерами — с банками, порталами, страховыми, оценочными компаниями, застройщиками, компаниями из смежных отраслей.
Партнёрские отношения ГРМО выстраивает также со Сбербанком и Домклик. В чате ипотечных брокеров ГРМО присутствует куратор нашего профессионального сообщества от Домклик, который оказывает поддержку, помогает решить нестандартные ситуации, оперативно информирует обо всех изменениях. Все члены ГРМО отмечены специальным значком «РГР» в рейтинге агентств недвижимости на Домклик.
Гильдия риэлторов Московской области участвует в организации образовательных мероприятий — практически еженедельно идут вебинары, обучения, встречи. Благодаря объединению административных и финансовых ресурсов компаний–членов ГРМО появляются новые возможности, интересные, выгодные, конкурентные преимущества. Например, совместные подключения к различным сервисам, коллективное страхование профессиональной ответственности, актуализируемая договорная база и многое другое.
Гильдия все эти годы активно занималась продвижением профессионального сообщества на рынке недвижимости. Уже много лет ежегодно проводится Конкурс профессионального признания «Звезда Подмосковья», лауреатами и номинантами которого стали сотни компаний в различных номинациях.
В связи с четвертьвековым юбилеем Гильдии Региональным советом была учреждена новая награда — медаль «Отраслевое признание за выдающиеся профессиональные компетенции в сфере недвижимости».
На торжественном мероприятии в честь 25-летия ГРМО, который состоялся в Центре международной торговли в Москве, медалью были награждены 26 человек–активистов Гильдии.
Уверены, что эта награда займет достойное место в системе отраслевых наград и еще много профессионалов рынка станут ее обладателями.
Гильдия приглашает в свой состав активные компании, готовые соблюдать стандарты работы и развивать цивилизованный и безопасный рынок недвижимости Подмосковья.
*Материал предоставлен Гильдией риэлторов Московской области