Жителям многоквартирных домов запретили менять управляющую компанию чаще 1 раза в год
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает смену управляющей компании в многоквартирном доме чаще одного раза в год.
До этого собственники могли менять управляющую организацию сколько угодно раз.
При этом, как поясняли авторы инициативы, часто конкурирующие управляющие компании могли провести новое собрание с более поздней даты после завершения голосования собственников. Это приводило к недобросовестной конкуренции и дублированию платёжных документов, фальсификации протоколов общих собраний.
Теперь собственники квартир смогут инициировать расторжение договоров с компаниями не чаще 1 раза в год, если организация плохо обеспечивает безопасность жильцов, не выполняет условия договора управления, с нарушениями проводит работы по подготовке домов и коммунальных сетей к зиме, не следит за качеством газового оборудования и лифтов и так далее.