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Жителям многоквартирных домов запретили менять управляющую компанию чаще 1 раза в год

Дата публикации: 06 авг 2023
Жителям многоквартирных домов запретили менять управляющую компанию чаще 1 раза в год

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает смену управляющей компании в многоквартирном доме чаще одного раза в год.

До этого собственники могли менять управляющую организацию сколько угодно раз.

При этом, как поясняли авторы инициативы, часто конкурирующие управляющие компании могли провести новое собрание с более поздней даты после завершения голосования собственников. Это приводило к недобросовестной конкуренции и дублированию платёжных документов, фальсификации протоколов общих собраний.

Теперь собственники квартир смогут инициировать расторжение договоров с компаниями не чаще 1 раза в год, если организация плохо обеспечивает безопасность жильцов, не выполняет условия договора управления, с нарушениями проводит работы по подготовке домов и коммунальных сетей к зиме, не следит за качеством газового оборудования и лифтов и так далее.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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