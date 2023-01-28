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В России предложили создать стандарты работы для управляющих компаний

Дата публикации: 28 янв 2023
В России предложили создать стандарты работы для управляющих компаний

Эксперты Института экономики города предложили создать в России единый стандарт управления многоквартирными домами с описанием характеристик и работ: санитарного содержания, благоустройства, капремонта и иных. В частности, с такой инициативой выступила директор направления «Городское хозяйство» Ирина Генцлер.По ее мнению, сейчас управляющие компании недостаточно эффективны, что вызвано недостатками применяемых методов ценового регулирования, отсутствием у управляющих компаний мотивации к снижению затрат, повышению энергоэффективности и внедрению новых технологий.Решению этой проблемы может помочь появление единого документа стандартов по управлению, техобслуживанию, санитарному содержанию, благоустройству, капремонту и другим работам в многоквартирных домах.«Они (собственники — ред.) должны понимать, для чего им нужно правильное управление, зачем нужны профессионалы в управлении, чтобы люди понимали, что это работа, и какая от этого польза. И главное, чтобы подчеркнуть ценность услуг каких-то и расшифровать в чем состоят эти действия, должен быть описан результат, если услугу заказали и за нее заплатили», — цитирует Генцлер РИА Недвижимость.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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