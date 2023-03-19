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Россияне получат новые основания для смены управляющей компании

Дата публикации: 19 мар 2023
Россияне получат новые основания для смены управляющей компании

Жители многоквартирных домов в России получат новые основания для смены управляющей компании (УК). В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании выбора управляющей организации: в нём будут прописаны существенные нарушения, за которые собственники квартир могут расторгнуть договор, узнали «Известия».

Если поправки будут приняты, собственники квартир смогут инициировать расторжение договоров с УК, если организация плохо обеспечивает безопасность жильцов, не выполняет условия договора управления, с нарушениями проводит работы по подготовке домов и коммунальных сетей к зиме, не следит за качеством газового оборудования и лифтов и так далее.

При этом менять компанию будет разрешено не чаще 1 раза в год, а не в любое время, как сейчас. Также депутаты предлагают ввести типовые условия договоров между организациями и владельцами квартир.

Сейчас смена управляющей компании проходит строго по решению общего собрания собственников согласно ст. 44–48 Жилищного кодекса. Инициаторами общего собрания могут выступить как большинство жильцов дома, так и один владелец квартиры.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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