Россияне получат новые основания для смены управляющей компании
Жители многоквартирных домов в России получат новые основания для смены управляющей компании (УК). В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании выбора управляющей организации: в нём будут прописаны существенные нарушения, за которые собственники квартир могут расторгнуть договор, узнали «Известия».
Если поправки будут приняты, собственники квартир смогут инициировать расторжение договоров с УК, если организация плохо обеспечивает безопасность жильцов, не выполняет условия договора управления, с нарушениями проводит работы по подготовке домов и коммунальных сетей к зиме, не следит за качеством газового оборудования и лифтов и так далее.
При этом менять компанию будет разрешено не чаще 1 раза в год, а не в любое время, как сейчас. Также депутаты предлагают ввести типовые условия договоров между организациями и владельцами квартир.
Сейчас смена управляющей компании проходит строго по решению общего собрания собственников согласно ст. 44–48 Жилищного кодекса. Инициаторами общего собрания могут выступить как большинство жильцов дома, так и один владелец квартиры.