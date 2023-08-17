Жителям многоквартирных домов в России станет проще подключать интернет
Российским интернет-провайдерам утвердят правила размещения оборудования в жилых домах, что сделает процедуру подключения к глобальной сети проще и безопаснее. Как пишут Известия, соответствующие требования прописаны в поправках к законопроекту, который находится на стадии рассмотрения в Госдуме.
На данный момент эти правила не закреплены законодательно, поэтому управляющие компании могут сталкиваться с проблемами при обслуживании жилья. Нововведения позволят работникам устанавливать оборудование при наличии договора хотя бы с одним из жильцов. А также утвердят технические требования, чтобы избежать повреждения элементов здания при монтаже необходимой аппаратуры.
Как пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, принятый в первом чтении законопроект призван решить давнюю проблему со свободным доступом провайдеров к собственникам жилья, минуя возможные перипетия с управляющими компаниями и застройщиками.