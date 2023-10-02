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Жители России за 3 недели сентября оформили ипотеку на 470 млрд рублей

Дата публикации: 02 окт 2023
Жители России за 3 недели сентября оформили ипотеку на 470 млрд рублей

Объем выдачи ипотеки по льготным программам за 3 недели сентября превысил средний месячный показатель 2023 года и составил более 470 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах Центробанка России.

«В первые три недели сентября по программам господдержки предоставлено ИЖК (ипотечное жилищное кредитование — прим. Домклик) на сумму более 470 млрд рублей, что превышает среднемесячные показатели 2023 года», — ссылается ЦБ на данные «Дом.РФ».

Как отметили в Банке России, высокий спрос на программы с господдержкой может быть связан с повышением первоначального взноса или желанием вложиться в недвижимость на фоне ослабления курса рубля.

«В последующие месяцы ожидаются более сбалансированные темпы роста ипотечного рынка, в том числе за счет повышения процентных ставок и макропруденциальных надбавок Банка России»,— подытожили в регуляторе.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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