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Средняя ставка по ипотеке в РФ снизилась до 8,04%

Дата публикации: 02 окт 2023
Средняя ставка по ипотеке в РФ снизилась до 8,04%

В России средняя ставка по ипотеке в августе снизилась с 8,25% до 8,04% из-за возросшего спроса на льготные программы. Об этом сообщается в материалах Центробанка РФ.

«В августе 2023 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам снизилась до 8,04% с 8,25% в июле, что связано с продолжающимся расширением выдач по программам господдержки ИЖК (ипотечное жилищное кредитование — прим. Домклик), доля которых возросла до 60,0% (в июле она была 51,6%)», — говорится в заявлении.

По оценке регулятора, повышение ключевой ставки до 13% не сказалось на ставках: банки продолжали выдавать ипотеку на ранее одобренных условиях. Таким образом, ставка по ипотечным кредитам на новостройки уменьшилась на 0,14 п.п. — до 5,92%, а по займам на покупку вторички выросла до 9,83% против 9,76% в июле.

Ранее Домклик писал, что Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых. По данным ЦБ, цель по инфляции в 4% предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Кроме того, регулятор дал прогноз по ключевой ставке в 2024 году.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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