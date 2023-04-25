Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
12K

Сбер запустил сервис «Регистрация и расчёты» для сделок с жильём без ипотеки

Дата публикации: 25 апр 2023
Сбер запустил сервис «Регистрация и расчёты» для сделок с жильём без ипотеки

Новый сервис «Регистрация и расчёты» , который упростит сделки с землёй и жильём, заработал на Домклик. Сервис доступен при покупке и продаже недвижимости на вторичном рынке за свои средства, без ипотеки. В сделке могут участвовать только физлица — и со стороны покупателя, и со стороны продавца.

Свыше 2,3 млн клиентов Домклик уже воспользовались сервисом «Электронная регистрация» при оформлении сделок с жильём, из них 2 млн выбрали услугу «Безопасные расчёты». Поэтому Домклик решил усовершенствовать эти услуги и объединить их в одну. Новый сервис «Регистрация и расчёты» поможет участникам сделки зарегистрировать своё жильё в Росреестре, безопасно провести расчёты друг с другом — и при этом сэкономить.

Если раньше при купле-продаже квартиры, комнаты или земельного участка в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге клиент за сервисы «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» платил 15 300 рублей, а в остальных регионах — 12 000 рублей, то теперь с единой услугой «Регистрация и расчёты» в любом регионе России он заплатит всего 5 900 рублей, из которых 3 900 — оплата услуг банка, а 2 000 — госпошлина.

Для покупки и продажи домов с земельными участками услуга тоже подешевела. Для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» стоили 27 200 рублей, в остальных регионах — 20 600 рублей. Новая стоимость услуги — 10 150 рублей, из которых 7 800 – оплата услуг банка, а 2 350 — госпошлина.

Фото эксперта

Алексей Лейпи, и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

Пользоваться сервисом «Регистрация и расчёты» выгодно и удобно. Процесс полностью автоматизирован — сервис автоматически формирует пакет документов. Клиенту остаётся только проверить данные, отправить документы на регистрацию в Росреестр и отслеживать статус готовности — тратить время на поход в Росреестр или МФЦ не придётся. Как только право собственности перейдёт к покупателю, деньги поступят на счёт продавца. До этого момента они будут храниться на специальном счёте в Сбере. Таким образом банк обеспечит безопасный расчёт между покупателем и продавцом недвижимости.

Узнать больше о сервисе «Регистрация и расчёты»>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
26
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
849
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
121
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал