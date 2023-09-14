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Новости
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Жилинспекции могут обязать оспаривать сфабрикованные собрания жильцов

Дата публикации: 14 сен 2023
Жилинспекции могут обязать оспаривать сфабрикованные собрания жильцов

В Госдуму вносится законопроект, согласно которому жилинспекции смогут оспаривать в суде собрания жильцов в некоторых случаях. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на депутатов.

Сейчас в законе закреплено только право представления жилинспекцией интересов собственников многоквартирных домов в суде.

«Мы считаем, что это несправедливо, и вот в данном конкретном случае, который касается фальсификации собраний собственников многоквартирных домов, мы предлагаем, чтобы у жилищной инспекции была обязанность, в случае если будут собраны пять процентов с подписью жильцов, которые обращаются в жилищную инспекцию по этой проблеме. <...> Если пять процентов собственников обращаются в жилищную инспекцию с просьбой отстоять их право в суде и доказать, что собрание было фальсифицировано, то жилищная инспекция обязана будет представлять их интересы в суде», — цитирует агентство первого замруководителя партии ЛДПР Сергея Леонова.

По его словам, недобросовестные управляющие компании нередко используют такие приемы, как фальсификация общих собраний жильцов и подделка документов.

Как отмечает парламентарий, таким образом происходят рейдерские захваты домов, решается вопрос об управляющей компании или взносах за капитальный ремонт.

«В таких ситуациях часть собственников понимает, что произошла фальсификация собрания многоквартирного дома и им нужно обратиться в правоохранительные органы, судебные инстанции, чтобы доказать, что управляющая компания провела фальсифицированное собрание. Но это расходы, это время, да и не все понимают, каким образом нужно действовать, а бывает и так, что люди сами не могут друг с другом договориться, чтобы, например, скинуться на адвокатов, на госпошлину. С этим вопросом часто возникает проблема», — подытожил депутат.

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Юля Тихонова
Автор статьи
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