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Домклик зафиксировал рост спроса на новостройки в ноябре 2022

Дата публикации: 15 дек 2022
Домклик зафиксировал рост спроса на новостройки в ноябре 2022

Аналитики Домклик изучили структуру ипотечных кредитов, выданных в ноябре 2022 года, и выяснили, как менялись предпочтения покупателей недвижимости в конце осени. Данные были рассчитаны на основе ипотечных сделок Сбера.

Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в ноябре 2022 года: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное строительство. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач. Красным выделено распределение сделок по типам кредитов для всей России.
Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в ноябре 2022 года: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное строительство. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач. Красным выделено распределение сделок по типам кредитов для всей России.

Вторичное жильё по-прежнему на первом месте — на долю таких сделок в среднем по стране приходится 73%. Напомним, что в октябре было зафиксировано перетекание спроса с первичного рынка на вторичный. По мнению экспертов аналитического центра Домклик, причина значительного изменения структуры ипотеки заключалась, прежде всего, в притоке выгодных предложений на вторичке: число желающих продать квартиру намного превышало количество тех, кто был готов ее купить, поэтому продавцы активнее шли на уступки в пользу высокой скорости сделки. 

Однако уже в ноябре ситуация изменилась в противоположную сторону — статистика по крупнейшим регионам показывает равномерное увеличение спроса на первичную недвижимость. Во всех выделенных регионах доля сделок на первичном рынке увеличилась на 3–10%. Больше всего данный показатель вырос в Свердловской области (+10,4%), Москве (+9,3%) и Московской области (+6,9%). Близкое значение прироста доли сделок фиксируется по всей стране — на 5%.

Эксперты считают такое явление кратковременным и объясняют его реакцией рынка на возможную отмену ипотечной программы «Господдержка».

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

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Елена Кирова
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