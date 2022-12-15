Домклик зафиксировал рост спроса на новостройки в ноябре 2022
Аналитики Домклик изучили структуру ипотечных кредитов, выданных в ноябре 2022 года, и выяснили, как менялись предпочтения покупателей недвижимости в конце осени. Данные были рассчитаны на основе ипотечных сделок Сбера.
Вторичное жильё по-прежнему на первом месте — на долю таких сделок в среднем по стране приходится 73%. Напомним, что в октябре было зафиксировано перетекание спроса с первичного рынка на вторичный. По мнению экспертов аналитического центра Домклик, причина значительного изменения структуры ипотеки заключалась, прежде всего, в притоке выгодных предложений на вторичке: число желающих продать квартиру намного превышало количество тех, кто был готов ее купить, поэтому продавцы активнее шли на уступки в пользу высокой скорости сделки.
Однако уже в ноябре ситуация изменилась в противоположную сторону — статистика по крупнейшим регионам показывает равномерное увеличение спроса на первичную недвижимость. Во всех выделенных регионах доля сделок на первичном рынке увеличилась на 3–10%. Больше всего данный показатель вырос в Свердловской области (+10,4%), Москве (+9,3%) и Московской области (+6,9%). Близкое значение прироста доли сделок фиксируется по всей стране — на 5%.
Эксперты считают такое явление кратковременным и объясняют его реакцией рынка на возможную отмену ипотечной программы «Господдержка».
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.