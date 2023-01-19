Законопроект о расширении льгот по НДФЛ для обманутых дольщиков принят Госдумой в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает дольщиков от уплаты НДФЛ с недвижимости, компенсированной в соответствии с региональными законами при банкротстве застройщика. Изменения планируют внести в 217 статью Налогового кодекса России.
Сейчас достройка проблемных объектов может происходить как в соответствии с федеральным законом о защите прав дольщиков, так и с региональными законами. Так, в случае банкротства застройщика не подлежат обложению НДФЛ доходы, полученные гражданами — участниками строительства за счет имущества федерального Фонда развития территорий.
Принятый законопроект предусматривает, что компенсации, которые дольщики получают от региональных властей, тоже не будут облагаться налогом.
По мнению авторов законопроекта, это позволит восстановить социальную справедливость.
Новый закон о защите дольщиков
Ранее в России был принятзакон, направленный на решение проблем дольщиков. Теперь Фонд развития территорий имеет право по ходатайству региональных властей заменить свое решение о финансировании завершения строительства проблемных домов (начатого до введенияэскроу-счетов) на решение о выплате компенсаций дольщикам.
Это распространяется на те случаи, когда проблемный объект невозможно достроить в течение трех лет с момента передачи полномочий застройщика фонду, и если после принятия решения выяснились обстоятельства, которые препятствуют завершению строительства.
Новые правила не распространяются на случаи, когда строительство с самого начала осуществлялось с использованием эскроу-счетов.
Также новый закон предусматривает возврат материнского капитала дольщикам при банкротстве застройщика.