В России вдвое сократилось число долгостроев
В тройку регионов-лидеров по снижению числа проблемных объектов вошли Московская и Ленинградская области, Краснодарский край.
По состоянию на 1 января 2023 года в ЕРПО (Единый реестр проблемных объектов) осталось 1,2 тысячи долгостроев. Для сравнения: на 1 января 2022 года таких объектов было около 2,5 тысячи.
«Права дольщиков этих объектов уже защищены либо федеральными, либо региональными механизмами. Жители смогут получить ключи от квартиры или положенные им компенсации», — сказал Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий.
Лучшим регионом по динамике сокращений количества долгостроев оказалась Московская область: за год число проблемных объектов уменьшилось на 365. На втором месте — Ленинградская область: там число сократилось на 133 единицы; на третьем — Краснодарский край с сокращением на 105 объектов.
В первую пятёрку вошли также Новосибирская область (67 объектов) и Башкортостан (66 объектов).
Ранее, по заявлению Марата Хуснуллина, в 2022 году были восстановлены права 54 тысяч дольщиков: из 28,8 тысяч дольщиков 13,1 тысячи получили квартиры в новых домах, а 15,7 тысяч — денежную компенсацию на общую сумму 55,8 миллиардов рублей.
Силами субъектов России были восстановлены в правах еще 25,2 тысяч дольщиков.