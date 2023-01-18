Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
575

В России вдвое сократилось число долгостроев

Дата публикации: 18 янв 2023
В России вдвое сократилось число долгостроев

В тройку регионов-лидеров по снижению числа проблемных объектов вошли Московская и Ленинградская области, Краснодарский край.

По состоянию на 1 января 2023 года в ЕРПО (Единый реестр проблемных объектов) осталось 1,2 тысячи долгостроев. Для сравнения: на 1 января 2022 года таких объектов было около 2,5 тысячи.

«Права дольщиков этих объектов уже защищены либо федеральными, либо региональными механизмами. Жители смогут получить ключи от квартиры или положенные им компенсации», — сказал Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий.

Лучшим регионом по динамике сокращений количества долгостроев оказалась Московская область: за год число проблемных объектов уменьшилось на 365. На втором месте — Ленинградская область: там число сократилось на 133 единицы; на третьем — Краснодарский край с сокращением на 105 объектов.

В первую пятёрку вошли также Новосибирская область (67 объектов) и Башкортостан (66 объектов).

Ранее, по заявлению Марата Хуснуллина, в 2022 году были восстановлены права 54 тысяч дольщиков: из 28,8 тысяч дольщиков 13,1 тысячи получили квартиры в новых домах, а 15,7 тысяч — денежную компенсацию на общую сумму 55,8 миллиардов рублей. 

Силами субъектов России были восстановлены в правах еще 25,2 тысяч дольщиков.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
18
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
825
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
118
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал