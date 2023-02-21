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Законопроект о льготной ипотеке для ученых разработали в России

Дата публикации: 21 фев 2023
Законопроект о льготной ипотеке для ученых разработали в России

Министерство науки и высшего образования России подготовило законопроект о предоставлении льготной ипотеки ученым и научно-педагогическим работникам по аналогии с ипотекой для IT-специалистов.

«Проектом постановления предусмотрено утверждение правил возмещения недополученных доходов кредиторов по кредитам, соответствующим условиям программы: кредитный договор заключен в российских рублях в период ‎1 января 2023 года — 31 декабря 2024 года на цели приобретения строящегося ‎или готового жилья; максимальный размер кредита составляет 30 млн рублей ‎для г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 15 млн рублей для иных субъектов Российской Федерации. Размер субсидируемой части 12 млн рублей ‎и 6 млн рублей соответственно», ─ говорится в законопроекте.

Ипотеку предлагают ввести для людей в возрасте до 45 лет ─ научным работникам научных организаций и научно-педагогическим работникам университетов, институтов, имеющим ученую степень кандидата или доктора наук или ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации.

Ранее сформировать предложения о льготной ипотеке для ученых правительству поручил президент страны Владимир Путин.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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