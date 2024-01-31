Заказать перевозку вещей по всей России теперь можно на Домклик
Жители России теперь могут заказать перевозку вещей, техники и мебели на Домклик, в сервисе «Моя недвижимость». Услуга запущена совместно Домклик и СберТранспортом. После подбора исполнителя в сервисе клиенты могут получить комплексную услугу по переезду — от упаковки и погрузки вещей до их транспортировки и разгрузки.
Рассказываем подробнее о возможностях услуги и о том, как подать заявку на подбор исполнителей и организовать переезд.
Что входит в услугу «Переезд»
Пользуясь услугой, можно быстро и удобно организовать переезд — от заказа коробок и упаковочной плёнки до вызова грузчиков и грузового транспорта.
В рамках услуги есть несколько готовых решений, основанных на типовых метражах квартир. Чтобы учесть нюансы и особенности каждого заказа, для пользователей разработана возможность выбрать все опции вручную, по потребностям.
Как оформить услугу
Чтобы подобрать компанию для переезда:
- авторизуйтесь в личном кабинете Домклик — на сайте или в мобильном приложении. Если у вас есть карта СберБанка, войдите по Сбер ID или введите свой номер телефона
- в личном кабинете перейдите в раздел «Моя Недвижимость»
- выберите услугу «Переезд»
- заполните заявку
В заявке нужно ввести дату и время, когда удобно принять специалистов, указать параметры груза — примерное количество коробок и крупногабаритных предметов, которые готовятся к перевозке. Сервис автоматически рассчитает тариф.
Если захотите запастись упаковкой, к заказу можно добавить коробку, пузырчатую и стретч плёнку, скотч.
Сколько стоит оформить переезд на Домклик
Стоимость услуги по переезду зависит от параметров заказа: города, расстояния, типа автомобиля, дополнительных услуг.
Тщательно подготовиться к переезду, удобно организовать хранение и сортировку вещей и ничего не потерять — поможет наш чек-лист.