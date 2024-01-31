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Заказать перевозку вещей по всей России теперь можно на Домклик

Дата публикации: 31 янв 2024
Заказать перевозку вещей по всей России теперь можно на Домклик
Содержание

Жители России теперь могут заказать перевозку вещей, техники и мебели на Домклик, в сервисе «Моя недвижимость». Услуга запущена совместно Домклик и СберТранспортом. После подбора исполнителя в сервисе клиенты могут получить комплексную услугу по переезду — от упаковки и погрузки вещей до их транспортировки и разгрузки.

Рассказываем подробнее о возможностях услуги и о том, как подать заявку на подбор исполнителей и организовать переезд.

Что входит в услугу «Переезд»

Пользуясь услугой, можно быстро и удобно организовать переезд — от заказа коробок и упаковочной плёнки до вызова грузчиков и грузового транспорта.

В рамках услуги есть несколько готовых решений, основанных на типовых метражах квартир. Чтобы учесть нюансы и особенности каждого заказа, для пользователей разработана возможность выбрать все опции вручную, по потребностям.

Как оформить услугу

Чтобы подобрать компанию для переезда:

В заявке нужно ввести дату и время, когда удобно принять специалистов, указать параметры груза — примерное количество коробок и крупногабаритных предметов, которые готовятся к перевозке. Сервис автоматически рассчитает тариф.

Если захотите запастись упаковкой, к заказу можно добавить коробку, пузырчатую и стретч плёнку, скотч.

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Сколько стоит оформить переезд на Домклик

Стоимость услуги по переезду зависит от параметров заказа: города, расстояния, типа автомобиля, дополнительных услуг.

Тщательно подготовиться к переезду, удобно организовать хранение и сортировку вещей и ничего не потерять — поможет наш чек-лист.

Сервис ООО «Домклик» «Моя недвижимость» предоставляет возможность подать заявку на заказ услуги поиска и подбора исполнителей по перевозке груза и/или рассчитать стоимость перевозки в пределах предусмотренного каталога. Услуга СберТранспорт по поиску и подбору исполнителя по перевозке груза оказывается ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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