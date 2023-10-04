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Ввод жилья в России с начала года достиг почти 80 млн «квадратов»
Дата публикации: 04 окт 2023
Объем ввода жилья в России за январь-сентябрь 2023 года составил 79 млн кв. м. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
«Мы ввели почти 79 млн кв. м на 1 октября. Это тоже очень высокий результат», — отметил он.
По его словам, на сегодняшний день строится около 150 млн кв. м жилья. Глава Минстроя напомнил поставленную правительством цель по достижению к 2030 году объема ввода 120 млн кв. м жилья.
Ранее Домклик писал, что Путин ожидает рекордного ввода жилья по итогам 2023 года.
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Юля Тихонова
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