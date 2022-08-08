Ввод нового жилья в России увеличился на 32%
С января по июль 2022 года в России было введено 57,73 миллиона квадратных метров нового жилья — это на 31,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Прирост есть и по МКД (многоквартирный дом), и по ИЖС, уточнил вице-премьер.
Он объяснил, что добиться таких показателей удалось благодаря снятию некоторых бюрократических барьеров. Это позволило рабочим быстрее приступать к строительству, отметил Хуснуллин.
«Мы идем с хорошим темпом, задача — его не сбавлять. Все вопросы по строительству, которые возникают, мы готовы при необходимости с регионами снимать в ручном режиме», — подчеркнул вице-премьер.
Будет ли побит рекорд прошлого года
В 2021 году в России построили примерно 92,56 миллиона квадратных метров жилья. По словам Хуснуллина, это был новый максимум за всю историю. Рекордные показатели были достигнуты, несмотря на ковидные ограничения, рост себестоимости строительства домов и снижение покупательной способности россиян. Из-за этого в некоторых городах темпы строительства были снижены, однако общая картина оказалась благоприятной.
По оценкам экспертов, за прошедший год более одного квадратного метра на человека ввели в 17 городах России. Для сравнения: годом ранее таких городов было всего 12.
Лидером рейтинга по вводу жилья в 2021 году был Краснодар, где на одного жителя введено 2,52 квадратных метра. Второе место занял Новороссийск — там в пересчете на одного жителя построили 1,82 квадратного метра. Активная застройка городов Краснодарского края объясняется тем, что россияне стали чаще отдыхать в России и реже — за рубежом. В Новороссийске уже давно наблюдается строительный бум. Застройщики переметнулись туда из Сочи, где до 2024 года действует мораторий на новое строительство.
На третьем месте расположился Южно-Сахалинск. Там на одного жителя ввели 1,4 квадратных метра нового жилья. По заверению экспертов, таких показателей удалось достигнуть стараниями местных властей, которые активно наращивают темпы прироста и обновления жилфонда. К 2024 году на Дальнем Востоке планируют ввести суммарно около миллиона квадратных метров жилья.
Чтобы не сбавлять темпы строительства в период санкций, в марте 2022 года правительство разработало антикризисный план по поддержке строительной отрасли. В частности, он подразумевает упрощение процедуры по утверждению документации по планировке территории и выдаче строительных разрешений, а также по вводу в эксплуатацию и размещению сведений в информационных системах.