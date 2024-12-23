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Квартиры на вторичном рынке в РФ дороже готовой загородной недвижимости на 58,6% — исследование Домклик

Дата публикации: 23 дек 2024
Квартиры на вторичном рынке в РФ дороже готовой загородной недвижимости на 58,6% — исследование Домклик
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Аналитики Домклик вычислили разницу в ценах за квадратный метр вторичной недвижимости и готового загородного жилья в крупнейших регионах России.

Среди регионов с наибольшей разницей в стоимости квадратного метра «вторички» и «загородки» оказались Архангельская область, Бурятия, Мордовия и Москва. В число регионов с минимальным разрывом цен вошли Адыгея, Мурманская и Ивановская области, а также Санкт-Петербург.

В ходе исследования аналитики Домклик определили, что во всех российских регионах кв. м «вторички» стоит дороже кв. м загородной недвижимости. Это отражается и на общероссийских показателях: разница в цене квадратного метра вторичной и загородной недвижимости равна 58,6%.

Регионы с самой высокой разницей в стоимости кв. м вторичного и загородного жилья

Регионами с наибольшей разницей между ценой за квадратный метр готового и загородного жилья стала Архангельская область (64%), Бурятия (63,1%), Иркутская область (61,1%), а также Мордовия (60,7%).

Такую разницу в ценах на вторичную и загородную недвижимость можно объяснить несколькими факторами. Прежде всего – это климат. Как мы видим, топ-3 региона по разнице цен, а также Магаданская и Курганская области отличаются холодными климатическими условиями.

В таких регионах проще купить квартиру, чем отапливать дом. Последнее к тому же требует значительных расходов, и с течением времени расходы на отопление и содержание дома могут нивелировать привлекательную разницу в цене со «вторичкой».

В десятку лидеров по разнице в ценах вошла и Москва (5-е место). Там квадратный метр загородного дома стоит на 58,7% дешевле готовой квартиры. Сравнительно невысокая стоимость квадратного метра загородной недвижимости в Москве объясняется наличием большого количества недорогих домов в посёлках и деревнях разрастающейся Новой Москвы.

Регионы с наименьшей разницей в ценах на кв. м вторичной и загородной недвижимости

По результатам исследования были выделены регионы, в которых отмечен минимальный разрыв между ценами на готовые квартиры и загородные дома. В этой категории в тройку лидеров вошли Адыгея (22,4%), Мурманская и Ивановская области – 24,6% и 24,9% соответственно. В этих регионах загородное жилье дешевле вторичного не более чем на 25%.

Невысокую разницу в стоимости квадратного метра «вторички» и загородного дома можно объяснить тем, что, например, в таких регионах, как Адыгея, Удмуртия, Башкортостан и Кабардино-Балкария, развиты исторические традиции проживания в собственном доме. По этой причине жители этих регионов склонны делать выбор в пользу приобретения загородного дома нежели квартиры.

К регионам с невысокой разницей в стоимости вторичного и загородного жилья относятся также Санкт-Петербург (30,6%), Карелия (31,3%) и Челябинская область (32,4%).

В районах Санкт-Петербурга, пограничных с Ленинградской областью, сложился развитый частный сектор, а спрос на собственную недвижимость в городе сохраняется. По этой причине цена квадратного метра «загородки» не сильно дешевле «вторички».

Похожий фактор применим и к Карелии – на волне роста интереса ко внутреннему туризму там активировался спрос на покупку дома или коттеджа. В результате разрыв цен межу «вторичкой» и загородной недвижимостью сокращается.

Методология

Аналитики Домклик проанализировали данные Домклик по ценам на вторичную недвижимость (квартиры) и готовое загородное жилье в регионах РФ актуальные на конец ноября 2024 года.

Эксперты рассчитали медианную цену квадратного метра квартир на «вторичке» и готовой «загородки» по регионам. Затем на основе этих данных для каждого региона аналитики вычислили разницу между стоимостью квадратного метра готового и загородного жилья.

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Аналитика Домклик
Новости
Вторичное жилье
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
А какой разброс цен у вас в регионе?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии1
Ю
Юрий Ч.
2 дня назад

Добрый. Иногда загородная продается по цене комнаты. Но вообще-то , садовый домик, летний, 45 кв.м. + 6 соток = стоимости однокомнатной квартиры.

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