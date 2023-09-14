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В России защитят дольщиков ИЖС
Дата публикации: 14 сен 2023
Правительство РФ сформирует нормативно-правовую базу для развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В ней будут такие же механизмы защиты дольщиков, как и для многоэтажных домов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он отметил, что нормативная база должна быть готова уже осенью.
Кроме того, премьер выделил еще несколько направлений работы правительства, среди которых сохранение природы Дальнего Востока и дополнительное финансирование для охраняемых территорий региона.
Ранее Домлкик писал, что президент России Владимир Путин поручил подготовить нормативную базу для введения эскроу-счетов в ИЖС.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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