Домклик назвал регионы, где активнее всего растёт рынок ИЖС
Сбер фиксирует постоянный рост темпа ипотечного кредитования на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В июле банк обновил исторический рекорд, выдав 9 тыс. кредитов. Об этом в интервью Business FM рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
Пять месяцев подряд, включая июль, мы наращиваем темпы кредитования ИЖС. Максимальный прирост по этому направлению показали Тыва, Камчатский край, Калининградская область.
По его словам, сегмент динамично растет уже несколько лет. Если во втором полугодии 2022 года доля ИЖС в выдачах составляла 3-4%, то сейчас — 8-9%.
Быстро растущий спрос на ИЖС, с одной стороны, обусловлен распространением на него льготных программ ипотеки, а с другой стороны — рядом стимулирующих законодательных инициатив, отметил Лейпи.