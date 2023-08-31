Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
3K

Домклик назвал регионы, где активнее всего растёт рынок ИЖС

Дата публикации: 31 авг 2023
Домклик назвал регионы, где активнее всего растёт рынок ИЖС

Сбер фиксирует постоянный рост темпа ипотечного кредитования на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В июле банк обновил исторический рекорд, выдав 9 тыс. кредитов. Об этом в интервью Business FM рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Пять месяцев подряд, включая июль, мы наращиваем темпы кредитования ИЖС. Максимальный прирост по этому направлению показали Тыва, Камчатский край, Калининградская область.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

По его словам, сегмент динамично растет уже несколько лет. Если во втором полугодии 2022 года доля ИЖС в выдачах составляла 3-4%, то сейчас — 8-9%.

Быстро растущий спрос на ИЖС, с одной стороны, обусловлен распространением на него льготных программ ипотеки, а с другой стороны — рядом стимулирующих законодательных инициатив, отметил Лейпи.

Читайте также: Как построить дом в ипотеку СберБанка

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Kaк купить земельный участок
130K
Хочу построить дом. С чего начать?
137K
Как провести электричество на участок
66K
Как подключить газ к частному дому: советы экспертов
39K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
28
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
867
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
122
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал