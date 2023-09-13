Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
5K

Сбер рассказал о потенциале ипотеки на ИЖС и какие дома строят россияне

Дата публикации: 13 сен 2023
Сбер рассказал о потенциале ипотеки на ИЖС и какие дома строят россияне
Содержание

Сбер прогнозирует дальнейший рост спроса россиян на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), так как покупка собственного дома становится всё более востребованной у населения. Об этом сообщила пресс-служба Сбера в ходе Восточного экономического форума по итогам сессии «Земля Дальневосточная: мой дом – моя крепость».

По данным Домклик, спрос на ИЖС растёт высокими темпами: в августе Сбер установил новый рекорд по ипотеке на ИЖС, выдав почти 11 тыс. кредитов на 46,5 млрд рублей. Это больше, чем в июле, на 18%. Доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач ипотеки Сбербанка достигла 9%.

К концу 2023 года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 350 млрд рублей — это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году.

Драйвером роста ипотеки ИЖС выступают льготные программы

По данным Домклик, в августе 2023 года почти 63% кредитов на строительство частных домов выдавалось по программе «Господдержка», чуть менее 25% — по «Семейной ипотеке», более 8% в выдачах заняла «Дальневосточная ипотека».

За период с января по август 2023 года Сбер принял 250 тыс. заявок на ипотеку по ИЖС. Согласно прогнозу, по итогам 2023 года планируется принять более 640 тыс. заявок, что в 3 раза больше показателей прошлого года.

За январь-август 2023 года средний размер кредита на ИЖС по РФ составил 4,3 млн руб., средний размер первоначального взноса — 1,2 млн руб., средний ежемесячный платёж — 27 тыс. руб.

По Дальневосточному федеральному округу за аналогичный период средний размер кредита на ИЖС составил 4,9 млн руб., средний размер первоначального взноса — 1,2 млн руб., средний ежемесячный платёж — 28 тыс. руб.

Предпочтения россиян

Большая часть посетителей витрины Домклик интересуется одноэтажными домами, их число достигает 72%. Около 21% пользователей ищут двухэтажные дома, 5% — как одноэтажные, так и двухэтажные, 2% изучают предложения двух и трёхэтажных построек.

При этом 68% пользователей отдают предпочтения каменным домам, 32% — деревянным.

Сбер стремится предложить современные и удобные решения, которые помогут людям реализовать свои мечты о строительстве собственного дома. Одно из них — новый сервис от Домклик «Построить дом», где в одном месте собран каталог аккредитованных подрядчиков и готовых проектов, а также представлен гид из 30 статей по строительству.

Здесь также можно выбрать земельный участок для строительства жилого дома по льготной ипотеке «Господдержка» и подать на неё онлайн-заявку.

Читайте также: Как построить дом в ипотеку СберБанка

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Из чего построить дом: каменная, деревянная и каркасная технологии строительства
16K
Хочу построить дом. С чего начать?
137K
ИЖС, СНТ, ЛПХ и ДНП: что это и в чем разница
551K
Как провести электричество на участок
66K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
33
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
871
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал