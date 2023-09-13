Сбер рассказал о потенциале ипотеки на ИЖС и какие дома строят россияне
Сбер прогнозирует дальнейший рост спроса россиян на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), так как покупка собственного дома становится всё более востребованной у населения. Об этом сообщила пресс-служба Сбера в ходе Восточного экономического форума по итогам сессии «Земля Дальневосточная: мой дом – моя крепость».
По данным Домклик, спрос на ИЖС растёт высокими темпами: в августе Сбер установил новый рекорд по ипотеке на ИЖС, выдав почти 11 тыс. кредитов на 46,5 млрд рублей. Это больше, чем в июле, на 18%. Доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач ипотеки Сбербанка достигла 9%.
К концу 2023 года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 350 млрд рублей — это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году.
Драйвером роста ипотеки ИЖС выступают льготные программы
По данным Домклик, в августе 2023 года почти 63% кредитов на строительство частных домов выдавалось по программе «Господдержка», чуть менее 25% — по «Семейной ипотеке», более 8% в выдачах заняла «Дальневосточная ипотека».
За период с января по август 2023 года Сбер принял 250 тыс. заявок на ипотеку по ИЖС. Согласно прогнозу, по итогам 2023 года планируется принять более 640 тыс. заявок, что в 3 раза больше показателей прошлого года.
За январь-август 2023 года средний размер кредита на ИЖС по РФ составил 4,3 млн руб., средний размер первоначального взноса — 1,2 млн руб., средний ежемесячный платёж — 27 тыс. руб.
По Дальневосточному федеральному округу за аналогичный период средний размер кредита на ИЖС составил 4,9 млн руб., средний размер первоначального взноса — 1,2 млн руб., средний ежемесячный платёж — 28 тыс. руб.
Предпочтения россиян
Большая часть посетителей витрины Домклик интересуется одноэтажными домами, их число достигает 72%. Около 21% пользователей ищут двухэтажные дома, 5% — как одноэтажные, так и двухэтажные, 2% изучают предложения двух и трёхэтажных построек.
При этом 68% пользователей отдают предпочтения каменным домам, 32% — деревянным.
Сбер стремится предложить современные и удобные решения, которые помогут людям реализовать свои мечты о строительстве собственного дома. Одно из них — новый сервис от Домклик «Построить дом», где в одном месте собран каталог аккредитованных подрядчиков и готовых проектов, а также представлен гид из 30 статей по строительству.
Здесь также можно выбрать земельный участок для строительства жилого дома по льготной ипотеке «Господдержка» и подать на неё онлайн-заявку.