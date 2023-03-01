В России за каждым домом закрепят газообслуживающую компанию
Госдума приняла закон, который закрепляет за каждым домом газоосблуживающую компанию.Изменения вносятся в Жилищный кодекс России и закон о газоснабжении.
По закону жильцы будут обязаны заключать договоры на обслуживание газового оборудования с той же организацией, которая работает с управляющей компанией. То есть договоры на обслуживание и ремонт оборудования будут заключаться как для всего дома, так и для каждой квартиры в отдельности.
«Законопроект обеспечит обслуживание всей сети газопотребления многоквартирных домов одной организацией. И это будет газораспределительная организация (ГРО), которая занимается поставкой ресурса в дом. В 90% случаев это подразделения Газпрома. В остальных — частная ГРО. То есть наличие необходимых квалификаций и технической базы гарантировано», — прокомментировал глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов (его цитирует РИА Недвижимость).
Предполагается, что это решит проблему с авариями из-за бытового газа, поскольку будет непрерывное обслуживание и своевременные работы.
Помимо этого, закон усилит контроль за работой газообслуживающих организаций органами госжилинспекции, проверки состояния газового оборудования и вентиляционных каналов.