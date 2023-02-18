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Ростехнадзор начнет контролировать эксплуатацию лифтов с 1 марта 2023 года
Дата публикации: 18 фев 2023
Правительство РФ назначило Ростехнадзор уполномоченным органом по контролю за безопасным использованием и содержанием лифтов и эскалаторов.
Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Куда обратиться, если лифт не работает
Сейчас работоспособность лифта — зона ответственности управляющей компании. Занимается этим она не напрямую, а через специализированную организацию, с которой заключает договор.
Поэтому при возникновении проблем с лифтом в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию.
Если управляющая компания вашего дома не решает проблему, обратиться с жалобой можно в следующие инстанции:
- Государственная жилищная инспекция. Она проверяет наличие договора между УК и ремонтно-обслуживающей организацией.
- Ростехнадзор. Он контролирует безопасность и соблюдение техрегламентов, а также проводит внеплановые проверки. Если в ходе проверки он выявит нарушения в работе подъемного механизма, управляющая компания будет обязана их устранить. В противном случае представители Ростехнадзора могут обратиться в прокуратуру или администрацию района.
- Администрация района и районная прокуратура. Сюда жильцы также могут обратиться с жалобой.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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