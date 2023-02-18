Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
3K

Ростехнадзор начнет контролировать эксплуатацию лифтов с 1 марта 2023 года

Дата публикации: 18 фев 2023
Ростехнадзор начнет контролировать эксплуатацию лифтов с 1 марта 2023 года

Правительство РФ назначило Ростехнадзор уполномоченным органом по контролю за безопасным использованием и содержанием лифтов и эскалаторов. 

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. 

Куда обратиться, если лифт не работает 

Сейчас работоспособность лифта — зона ответственности управляющей компании. Занимается этим она не напрямую, а через специализированную организацию, с которой заключает договор.

Поэтому при возникновении проблем с лифтом в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию.

Если управляющая компания вашего дома не решает проблему, обратиться с жалобой можно в следующие инстанции: 

  • Государственная жилищная инспекция. Она проверяет наличие договора между УК и ремонтно-обслуживающей организацией.
  • Ростехнадзор. Он контролирует безопасность и соблюдение техрегламентов, а также проводит внеплановые проверки. Если в ходе проверки он выявит нарушения в работе подъемного механизма, управляющая компания будет обязана их устранить. В противном случае представители Ростехнадзора могут обратиться в прокуратуру или администрацию района.
  • Администрация района и районная прокуратура. Сюда жильцы также могут обратиться с жалобой. 

Читайте также:В доме постоянно не работает лифт. Что делать?

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Как сэкономить на коммунальных платежах
80K
Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ
252K
Минтруд РФ предложил новый способ использования маткапитала
20K
Аналитики Домклик зафиксировали рост интереса к вторичке
4K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
13
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
817
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
117
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал