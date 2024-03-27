В России установили среднюю цену «квадрата» жилья на второй квартал
Минстрой России утвердил среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья в регионах на второй квартал 2024 года. Приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Показатели средней рыночной стоимости квадратного метра применяют при расчете социальных выплат и льгот для покупки жилья или при закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного фонда.
Самая высокая цена за «квадрат» установлена в Москве (175,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (165,3 тыс. руб.), Приморском крае (159,8 тыс. руб.), Сахалинской области (158,5 тыс. руб.) и Краснодарском крае (157,3 тыс. руб.).
Больше всего по сравнению с первым кварталом в перечисленных регионах цены увеличатся в Краснодарском крае и Москве — на 5,7 тыс. руб. и 5,1 тыс. руб. соответственно. В остальных они поднимутся незначительно или вовсе останутся на том же уровне.
В Подмосковье и Ленобласти средняя стоимость 1 кв. м на второй квартал — 154,6 тыс. руб. и 141,2 тыс. соответственно (против 8 тыс. руб. и 2,8 тыс. руб. в первом).
Если говорить обо всех регионах, то цены заметнее всего вырастут в Республике Алтай (со 114 тыс. руб. до 131 тыс. руб.) и Еврейской автономной области (с 83,9 тыс. руб. до 100 тыс. руб.).
При этом наиболее бюджетное жилье остается в Кабардино-Балкарии, где стоимость «квадрата» на второй квартал установлена на уровне 46,1 тыс. руб.