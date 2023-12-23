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В России усилят контроль за управляющими компаниями

Дата публикации: 23 дек 2023
В России усилят контроль за управляющими компаниями

Недобросовестные учредители УК не смогут получить лицензию на управление многоквартирным домом повторно. Такой закон одобрил Совет федерации.

Сейчас для того чтобы получить лицензию, нужно соответствовать ряду требований. В том числе не иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Кроме этого, соискателя не должно быть в реестре лиц, чья лицензия аннулирована.

Все эти лицензионные требования распространяются только на должностных лиц, а именно директоров УК. Теперь же они будут касаться и тех, кто создал юрлицо, то есть учредителей.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2024 года.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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