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В России усилят контроль за управляющими компаниями
Дата публикации: 23 дек 2023
Недобросовестные учредители УК не смогут получить лицензию на управление многоквартирным домом повторно. Такой закон одобрил Совет федерации.
Сейчас для того чтобы получить лицензию, нужно соответствовать ряду требований. В том числе не иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Кроме этого, соискателя не должно быть в реестре лиц, чья лицензия аннулирована.
Все эти лицензионные требования распространяются только на должностных лиц, а именно директоров УК. Теперь же они будут касаться и тех, кто создал юрлицо, то есть учредителей.
Закон должен вступить в силу 1 сентября 2024 года.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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