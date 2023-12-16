В России усилят контроль за подготовкой к отопительному сезону
Для регионов России введут обязанность по надлежащей подготовке к отопительному сезону. Особенно это касается северных субъектов страны, где температура зимой опускается до экстремально низких значений. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин.
«С учетом экстремально низких температур в северных субъектах нашей страны особенно важно, чтобы без сбоев работали котельные, инженерные сети и технологическое оборудование в каждом городе, в кажом поселке, и в домах людей всегда было тепло. Для этого правительство разработало поправки в закон о теплоснабжении, которыми вводится обязанность по надлежащей подготовке к отопительному периоду», — сообщил Мишустин в ходе заседания.
Он отметил, что речь идет в том числе о грамотном проектировании и строительстве дополнительных резервирующих источников тепловой энергии и сетей, когда это необходимо.
Новые требования начнут действовать по отношению к властям поселений и городских округов, организациям ЖКХ, промышленным предприятиям.
Критерии надежности теплоснабжения будут разработаны на федеральном уровне, что станет еще одним шагом для повышения качества отопительной инфраструктуры в стране, уточнили в кабинете министров.