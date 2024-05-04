В России стали чаще покупать домокомплекты для ИЖС
Спрос на готовые деревянные домокомплекты в России вырос на 15% с начала 2024 года. Об этом сообщил директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев.
«В настоящий момент спрос на готовые дома из дерева выше, чем в 2023 году, на 10-15%. Строители и конечные потребители все больше понимают выгоду от применения комплектов заводского изготовления в деревянном строительстве. Это помогает уменьшить срок строительства, повысить его качество и снизить трудозатраты», — сказал он ТАСС.
Как отметили в пресс-службе ассоциации, интерес к домокомплектам и строительству останется высоким как минимум до июля 2024-го. Со второй половины года в организации ожидают некоторое затишье на рынке, поскольку в это время должны измениться условия некоторых ипотечных программ.
При этом существенного падения спроса производители домокомплектов не ждут. «Влияние также оказывает подорожание строительных материалов и рабочей силы, поэтому мы не ожидаем взрывной волны спроса, но и падения также не прогнозируем», — добавили в пресс-службе.
Ранее Росстат сообщил, что в 2023 году в России построили 15,6 млн кв. м деревянных домов. Это рекордный показатель за всю историю сбора статистики — с 2009 года.
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С такими ценами на квартиры (человейники) , и шикарными местами в нашей стране, покупать нужно участки и строится🤪🤪🤪