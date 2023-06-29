В России с 1 января 2024 года запустят систему долгосрочных сбережений
Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений россиян, которая заработает с 1 января 2024 года. Россияне смогут копить деньги, которые застрахуют по аналогии с вкладами. В этом им также поможет государство. Кроме того, предусмотрен налоговый вычет.
Участие в программе будет добровольным. Жителям нужно заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами минимум на 15 лет и вносить деньги самостоятельно, за счет пенсионных накоплений или через работодателя.
Долгосрочные сбережения застрахуют на 2,8 миллиона рублей. Использовать их как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Деньги можно забрать без потери дохода — только в особых жизненных ситуациях: для оплаты дорогостоящего лечения участнику программы и при потере кормильца. Сбережения по программе можно будет наследовать.
При этом правительство готово софинансировать взносы в течение трех лет после вступления человека в программу, добавляя по 36 тысяч рублей в год. Размер вложений будет варьироваться. Если доход вклада — до 80 тысяч рублей в месяц — государство будет доплачивать рубль на каждый вложенный рубль, при доходе в 80-150 тысяч — рубль на два инвестированных, при доходе выше 150 тысяч — рубль на четыре вложенных.
Участники программы смогут получить налоговый вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей. Такая мера будет внесена в Налоговый кодекс.