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Новости
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В России с 1 января 2024 года запустят систему долгосрочных сбережений

Дата публикации: 29 июн 2023
В России с 1 января 2024 года запустят систему долгосрочных сбережений

Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений россиян, которая заработает с 1 января 2024 года. Россияне смогут копить деньги, которые застрахуют по аналогии с вкладами. В этом им также поможет государство. Кроме того, предусмотрен налоговый вычет.

Участие в программе будет добровольным. Жителям нужно заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами минимум на 15 лет и вносить деньги самостоятельно, за счет пенсионных накоплений или через работодателя.

Долгосрочные сбережения застрахуют на 2,8 миллиона рублей. Использовать их как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Деньги можно забрать без потери дохода — только в особых жизненных ситуациях: для оплаты дорогостоящего лечения участнику программы и при потере кормильца. Сбережения по программе можно будет наследовать.

При этом правительство готово софинансировать взносы в течение трех лет после вступления человека в программу, добавляя по 36 тысяч рублей в год. Размер вложений будет варьироваться. Если доход вклада — до 80 тысяч рублей в месяц — государство будет доплачивать рубль на каждый вложенный рубль, при доходе в 80-150 тысяч — рубль на два инвестированных, при доходе выше 150 тысяч — рубль на четыре вложенных.

Участники программы смогут получить налоговый вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей. Такая мера будет внесена в Налоговый кодекс.

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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