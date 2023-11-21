В России предложили ввести «тарифы услуг» управляющих компаний
Услуги управляющих компаний, за исключением обязательных работ, предложили разделить на «пакеты услуг». Так жители многоквартирных домов могли бы выбирать самый оптимальный для себя набор услуг и не переплачивать. Инициатива активно обсуждается в Госдуме, сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
По словам депутата, действующие тарифы на обслуживание и ремонт общедомового имущества зачастую не позволяют управляющим компаниям качественно выполнять свои обязанности, а многие жильцы «не готовы платить за слишком раздутый перечень услуг».
«Собственники делают вид, что платят, управляющая компания делает вид, что работает. Может быть, было бы правильно сократить этот перечень, например, оставить обязательные работы по обеспечению безопасности, а все остальное пусть выбирают собственники. Сделать три пакета оплаты: "эконом", "комфорт" и "премиум" — и в соответствии с ними выбирать объём услуг. Главное, чтобы собственники определились, за что они готовы платить», — пояснила Разворотнева (цитата по РИА Недвижимость).
Депутат добавила, что инициатива пока не нашла поддержки в правительстве.